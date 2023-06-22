الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب التمريض تناقش مع وزير الصحة تعميم ميثاق أخلاقيات المهنة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، بالدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، لمناقشة عددًا من الملفات التى تمس المهنة، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن الاجتماع تناول تنشيط البورد العربي في مصر، من خلال اعتماد بعض المستشفيات المتميزة، كما تناول تعميم ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض على مستوى الجمهورية في كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، من خلال توزيع الميثاق وتفعيله وحث التمريض على العمل به.

وأضافت أن الاجتماع تناول أيضا خطة تطوير تعليم التمريض، حيث أبدى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اهتمامه بتعليم التمريض اللغة الانجليزية وتحسين ادائهم وتطوير المناهج التعليمية.

وأشارت إلى أن الاجتماع تناول وضع معايير لفتح اي معاهد جديدة تابعة لوزارة الصحة والسكان، مع أهمية التأكيد على اختيار الطلبة الملتحقين بمعاهد او مدارس التمريض بنظام خمس سنوات بعناية وتطبيق كافة الشروط والمواصفات بدون استثناء لاختيار أفضل العناصر من التمريض لتخريج دفعات متميزة تناسب سوق العمل المصري او القومي والإقليمي والدولي.

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IMG-20230622-WA0063
IMG-20230622-WA0062
IMG-20230622-WA0062
نقيب التمريض وزير الصحة البورد العربي ميثاق أخلاقيات المهنة العناصر التمريضية

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