بينهم طفل.. إصابة 11 شخصًا إثر حادث تصادم بين سيارتين في أسوان

أصيب11 شخصًا في حادث تصادم وقع بين سيارتين بمنطقة المحمودية في أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بينهم طفل.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.