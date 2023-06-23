الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بينهم طفل.. إصابة 11 شخصًا إثر حادث تصادم بين سيارتين في أسوان

الحادث
الحادث

أصيب11 شخصًا في حادث تصادم وقع بين سيارتين بمنطقة المحمودية في أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بينهم طفل.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اصابة 11 شخص بينهم طفل تصادم بين سيارة ميكروباص حادث تصادم نقل المصابين إلى المستشفى أسوان المحمودية

الأكثر قراءة

ماذا قال مرسى لحظة دخوله قصر الاتحادية؟

بعد فوزه على الحرس.. الأهلى يجرد الزمالك من لقب الدورى رسميًا

مصطفى بكرى يكشف لـ"الشاهد": كيف تنبأ المشير طنطاوى بزوال الإخوان بعد عام؟

مصطفى بكر لـ"الشاهد": السيسى فوجئ فى احتفالات أكتوبر أن الحاضرين هم قتلة السادات

أول ظهور لـ آل باتشينو ونور الفلاح بعد ولادة طفلهما

"عزباء".. القصة الكاملة لـ"ياسمين" المعروفة باسم "فتاة الفستان الأزرق"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية