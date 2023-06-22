برلمانية: مشاركة الرئيس في "قمة التمويل" تعكس التوجه المصري لمواجهة الأزمة الاقتصادية

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، بالعاصمة باريس، جاءت نتيجة تخطيط سياسي على المستوى الدولي لمجابهة التحديات التي يشهدها العالم بسبب التضخم المالي.

وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات لها، أن مشاركة الرئيس في القمة تعكس رؤى مزدوجة الأهداف، أهمها إثبات مدي قناعة الدولة المصرية بضرورة تغيير استراتيجية مجابهة الأزمات الدولية الحالية، لاسيما المشاكل والمعوقات التي تحول بيننا وتحقيق التنمية المستدامة.

وشددت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر أصبحت موجودة وبقوة على الخريطة السياسية الدولية خاصة وأن الدولة أثبتت من خلال نشاطاتها الأخيرة تأييدها لوضع نظام اقتصادي مالي جديد يحكم العالم ويهدف إلى تحقيق استثمارات أكثر تنوعا مما يقلل من الأزمة الاقتصادية التي تواجه الدول.

ونوهت عضو مجلس النواب، إلى أن القمة ومشاركة مصر تدعم مخرجات مؤتمر المناخ cop-27 التي عقدت في شرم الشيخ، وخطة الاستثمار في الطاقة النظيفة.