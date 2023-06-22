عرض مسلسل "الحجرة" على منصتي"watch it" و"starz play"

انطلق عرض مسلسل" الحجرة" على منصتي «STARZPLAY» و"watch it"، مسلسل «الحجرة» مكون من 13 حلقة تعرض رحلة مشوقة من الدراما النفسية حول دكتور مراد: طبيب الأسنان الذي يعاني من مرض تعدد الشخصيات إثر ضغوطات عاشها بالماضي والذي تنقلب حياته عندما يفقد ابنه بطريقه مؤلمه، فيقرر بمساعدة شخصيته المزدوجة «واهم» الانتقام على طريقته ليحقق العدل من منظوره الخاص.

يضم مسلسل «الحجرة» نخبة من النجوم العرب الذين اشتهروا في مسلسلات عربية في الفترة الأخيرة، من ضمنهم محمد الأحمد وسام فارس، عمار شلق، نور على، ريم خوري وهادي بوعياش. وينضم لحلقات المسلسل ظهور خاص لمجموعة من الفنانين العرب المتميزين.

والمسلسل من إخراج المخرج السوي فادي وفائي، كتابة زهير مراد، بالتعاون مع فالكون للإنتاج، بالإضافة إلى الموزع الموسيقي الإيراني الحائز على جوائز محلية وعالمية بمداد أفشار، مدير التصوير التونسي كريم شلغوم، ومصحح الألوان المصري أحمد عصام.

