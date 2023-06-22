الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات: لا شبهة جنائية في جثة أحد الأشخاص بـ 6 أكتوبر

جثة
جثة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر.

وأشارت التحريات إلى أن الجثة لمتسول فارق الحياة دون وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر.

على الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص لا توجد به أي إصابات ظاهرية. 

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الجثة لشخص متسول ولا توجد شبهة جنائية في وفاته، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

الجيزة جثة أحد الأشخاص مدينة 6 أكتوبر متسول المباحث

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