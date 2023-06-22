الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: زيارة قبر الرسول من الأعمال المستحبة (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من الأعمال المستحبة التي تحدث عنها العلماء هي زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن الذهاب عند قبره بركة والوقوف أمام قبره أيضًا بركة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، اليوم الخميس، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الإنسان يشعر شعور آخر عندما يقف أمام صاحب الرسالة يستشعر تعب دعوة رسول الله في دعوتة، ويستشعر حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته وكيف كان شفيقًا علينا رحيمًا بنا، وعندما يقف الإنسان يتذكر حبيبه وهو يحمل همه يوم القيامة، لا يدخل الجنة وأحد من أمته ممن وحدوا ربهم وشهدوا له بالرسالة سيصاب بسوء في النار. 

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس زيارة قبر الرسول الأعمال المستحبة فتاوى الناس صاحب الرسالة

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