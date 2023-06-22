خبير يكشف كيفية اكتشاف حطام الغواصة المفقودة "تيتان"

كشف مايك ويلهام، الخبير والمتخصص في العمليات البحرية، كيف يمكن لمركبة البحث العثور على حطام في قاع البحر شديد الظلام، لافتًا إلى أن المركبات المستخدمة للبحث في قاع البحر بحثًا عن غواصة "تيتان" المفقودة هى آلات قوية يمكن قيادتها خلال الظلام الحالك من قبل عامل على السطح.

واكتشفت إحدى المركبات التي يتم تشغيلها عن بُعد أو ROVs المشاركة في البحث حقل حطام، وفقًا لخفر السواحل الأمريكي ومُنشئ السيارة Pelagic Research Services حيث إنه لم يتضح بعد ما إذا كان حقل الحطام مرتبطًا بالغواصة المفقودة.

أضافت أن ROVs كبيرة جدًا وقوية ومجهزة بأضواء وكاميرات وتكنولوجيا تجعلها "مصممة لتصل إلى تلك الأعماق" حسبما قال ويلهام عبر شبكة CNN.

أضاف مركبة البحث متصلة بسفينة تبقى على سطح الماء أثناء نزولها إلى قاع البحر بمجرد وصول ROV إلى أعماق البحر، يجب على الطيار على متن السفينة أن يتوجه إلى موقعها الدقيق.

وأوضح ويلهام: "سيبدأون بعد ذلك نمط بحث".

وقال ويلهام: "الجو أسود هناك، لذا تنطفئ الأضواء أمامه ، وستقوم الكاميرا بتسجيل كل ما يحدث أمامها". "قائد المركبة - الموجود على متن السفينة - سيديرها ويطير بها في نمط شبكي ، نمط متفق عليه ، حيث يمكنهم البحث والبحث عن أي شيء غير مرغوب فيه في قاع البحر."

وتابع ويلهام الآن بعد أن قام فريق البحث بشحذ مجال الحطام ستجمع ROV المزيد من مقاطع الفيديو وتحاول تحديد ما إذا كان الحقل عبارة عن حطام جديد مرتبط بجزء أو جزء من حطام تيتانيك نفسه.

أكد المتحدث باسم شركة Pelagic Research Services أن عربتها التي تعمل عن بعد، والتي كانت أول من قام بالبحث عن OceanGate الفرعية المفقودة في قاع البحر وجدت حقل الحطام.

أعلن خفر السواحل الأمريكي في وقت سابق اليوم أنه تم العثور على حقل حطام في منطقة البحث.