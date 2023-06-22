برشلونة يزاحم ريال مدريد على التعاقد مع أردا جولر

دخل نادي برشلونة الإسباني في الصراع على التعاقد مع الموهبة التركية أردا جولر، لاعب فناربخشة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجذب جولر صاحب الـ18 عامًا جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية بعد تألقه رفقة فريقه خلال الموسم المنصرم.

وأفادت صحيفة سبورت الكتالونية أن إدارة برشلونة ترغب في ضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن أشارت ماركا إلى أن ريال مدريد هو الآخر دخل في الصراع على ضم اللاعب، طالع التفاصيل من هنا.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي يعتبر اللاعب توقيع استراتيجي وسيفيد الفريق في المستقبل القريب، بالإضافة إلى تصميم ديكو، الذي سيتولى منصب المدير الرياضي لنادي برشلونة خلفًا لماتيو أليماني، على التعاقد مع اللاعب وكذلك تفاؤل إدارة النادي بإمكانية إتمام الصفقة.

أردا جولر يلعب ضمن صفوف شباب فناربخشة منذ فبراير 2019، وتدرج في المراحل العمرية حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي في صيف عام 2021.

ولعب جولر 51 مباراة بقميص الفريق الأول لفناربخشة وسجل 9 أهداف، وصنع 12 لزملائه في الفريق، كما شارك في 30 مباراة مع فريق تحت 19 عامًا وسجل 14 هدفًا وصنع 13 لزملائه.



عقد أردا جولر مع فناربخشة يتضمن شرط جزائي قيمته 17.5 مليون يورو، أي أن الصفقة قد تتكلف 18 مليون يورو لكسر العقد وضم اللاعب.