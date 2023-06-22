الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماركا: ريال مدريد يدخل صراع التعاقد مع أردا جولر

أردا جولر
أردا جولر

دخل ريال مدريد الإسباني في مفاوضات مع أجل التعاقد مع التركي أردا جولر، لاعب فريق فناربخشة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جولر صاحب الـ18 عامًا جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية بعد تألقه رفقة فريقه خلال الموسم المنصرم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ريال مدريد سيدخل في صراع من أجل التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ولعب جولر 35 مباراة بقميص فريق فناربخشة خلال الموسم المنصرم، وسجل 6 أهداف وصنع 7 لزملائه.

وأفادت ماركا أن ريال مدريد يتابع اللاعب منذ فترة استعدادًا لتقديم عرض لضمه، مشيرة إلى أن النادي الملكي قد ينهي الصفقة بقيمة ميسرة وهي 18 مليون يورو.

وسبق أن جذب جولر أنظار مونشي، المدير الرياضي السابق لنادي إشبيلية، والذي وصل مع اللاعب لمفاوضات متقدمة لضمه.

ويرغب ريال مدريد في ضم اللاعب خلال الانتقالات الجارية، ومنحه الفرصة للمشاركة مع فريق الكاستيا قبل تصعيده للفريق الأول.

أردا جولر يلعب ضمن صفوف شباب فناربخشة منذ فبراير 2019، وتدرج في المراحل العمرية حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي في صيف عام 2021.

ولعب أردا جولر 51 مباراة بقميص الفريق الأول لفناربخشة وسجل 9 أهداف، وصنع 12 لزملائه في الفريق، كما شارك في 30 مباراة مع فريق تحت 19 عامًا وسجل 14 هدفًا وصنع 13 لزملائه.

كما لعب جولر 4 مباريات مع المنتخب التركي الأول وسجل هدفًا.

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