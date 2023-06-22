الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان العربي: قمة باريس تعكس مكانة مصر أفريقيًا وعالميًا

علاء عابد
علاء عابد

أكد علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن التقدير العالمي لدور مصر أفريقيا عالميًا تجلى خلال مشاركة الرئيس بقمة باريس اليوم التي أكدت تنامي الدور المصري بفضل تحركات الرئيس السيسي.

وقال عابد إن الدور المصري المحوري أحد أهم الأدوار لدعم القارة الأفريقية والتحرك المصري في المحافل الدولية لمواجهة تحديات التنمية في القارة ومواجهة آثار التغيرات المناخية وتعد قمة باريس التي يحضرها الرئيس استكمالاً للدور المصري وجهود السيسي الذي غرض مشاكل القارة خلال قمة المناخ التي عقدت بمصر نوفمبر الماضي.

وأضاف عابد في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ "كوب 27" تهدف إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية من بينها الدول الأفريقية الأكثر تضررًا من المتغيرات المناخية.

قال إن "قمة باريس" التي انطلقت اليوم بالعاصمة الفرنسية بمشاركة الرئيس السيسى 50 رئيس دولة من بينهم 20 دولة إفريقية إلى جانب رؤساء حكومات وقادة المنظمات الدولية الكبرى وممثلى المؤسسات المالية العالمية وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى تسعى إلى التوصل الى اتفاق مالى جديد، وهى خطوة تمثل اهمية كبرى لمواجهة تحديات التنمية في افريقيا لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأشار “عابد” إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي بذلت جهود كبيرة في المحافل الدولية وقمة المناخ cop27 التي عقدت في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ لعرض تللك التداعيات وآثارها على دول القارة الأفريقية والبحث عن حلول لها، مطالبة الدول الكبرى بتنفيذ التزاماتها المالية لدعم مشروعات التنمية في أفريقيا.

وشدد عابد على أن القمة تأتي في توقيت مهم و ضمن الخطوات المهمة لتنفيذ أهداف قمة شرم الشيخ و تحقيق حول أهداف التنمية المستدامة، والتزامات الدول الكبرى كما نأتي قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 28) في دبي.

النائب علاء عابد البرلمان العربي لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب السيسي

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