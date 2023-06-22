الحوار الوطني.. يوسف إسماعيل: مصر تنتج ما بين 2000 و2500 عرض مسرحي في اليوم

قال يوسف إسماعيل، مدير المسرح القومي السابق، إن مصر تنتج ما بين 2000 و2500 عرض مسرحي في اليوم، موزع ما بين جهات متعددة منها وزارة الثقافة والمسارح وعروض متفرقة لفرق فن التمثيل.

وأضاف إسماعيل، خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، التي انعقدت تحت عنوان "المؤسسات والسياسات الثقافية نحو فاعلية وعدالة.. مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي"، اليوم الخميس، أن هذا الإنتاج ثروة قومية حقيقية مهدرة لأنه لا يوجد ما يأرخ ويحفظ هذه العروض المسرحية.

وطالب الفنان يوسف إسماعيل بتصوير وتوثيق جميع الأعمال المسرحية، موضحا أنه يتقدم بمشروع قومي لتصوير الأعمال المسرحية، مشيرا إلى مشكلة أخرى وهي أن ميزانية البيت الفني هي 6 مليون جنيه، في وقت تعدت ساعة التكلفة الدرامية الـ 10 مليون جنيه.