الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة مصريين ولاجئين.. معرض «فرصتي» لدعم المشروعات الصغيرة بالإسكندرية

جانب من المعرض
جانب من المعرض

على شاطئ المندرة المجاني شرق الإسكندرية، أقيم اليوم معرض « فرصتي» لدعم المشروعات الصغيرة، بمشاركة عارضين مصريين وأشقاء من اللاجئين من سوريا والسودان، وذلك استكمالا لسلسلة المعارض التي تنظمها محافظة الإسكندرية على شواطئ الإسكندرية للمساهمة في دعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة.

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أقيم المعرض تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبالتعاون بين المحافظة ممثلة في وحدة تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الإسكندرية، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي ثان المنتزة، وبين الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية (GIZ) وصندوق التنمية الحضرية ووزارة الاسكان والمرافق.

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وتضمن المعرض مشاركة 22 عارضا: 15 عارضا مصريا، و7 عارضين لاجئين، وتنوعت المعروضات بين منتجات المشغولات اليدوية والمأكولات، والملابس، حيث شهد المعرض إقبال من الزائرين ورواد الشواطئ.

قالت الدكتورة ميرفت أحمد عبد المنعم، رئيس وحدة تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الإسكندرية، إن معرض "فرصتي" أحد مخرجات برنامج دعم المشروعات الذي يتم التعاون مع محافظة الإسكندرية وصندوق التنمية الحضارية ووزارة الإسكان والمرافق، والوكالة الألمانية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن من المعرض ضم العديد من الشركاء ومن محافظة الإسكندرية تم التعاون من خلال وحدة تطوير المناطق العشوائية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي ثان المنتزة، وذلك لمساهمة جميع الشركاء في نجاح المعرض.

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وأضافت لـ«الدستور» أن منطقة الدراسة هي منطقة المعمورة البلد وطوسون بمشاركة 15 عارضا مصريا و7عارضين من 6 عارضين من سوريا وعارضة من السودان، لافتة أن الهدف الأساسي من المعرض اليوم، إضافة جديدة بمشاركة اللاجئين، خاصة بالتزامن باليوم العالمي للاجئين، وتم عمل دمج في المعرض والتأكيد أنهم متواجدون في وطنهم الثاني مصر.

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واوضحت أن القيادة السياسية ومحافظة الإسكندرية توجه دائمًا بالعمل على دمج أشقائنا من الدول الأخرى في المشروعات، وهو ما تم اليوم في معرض فرصتي والذي شهد إقبال كبير من المواطنين على المعروضات لدعم  المشاركين.

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وأوضحت إنجي بهجت، أنها تعمل في مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية بالمناطق الحضارية، التابع للوكالة الألمانية، والذي يتم في 3 محافظات أسيوط والبحيرة والإسكندرية، لافتة إلى أن المشروع في الإسكندرية معني بمنطقة داخل حي ثان المنتزة.

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وأضافت لـ«الدستور» أن من ضمن المشروع مبادرة "فرصتي" والتي يتم بها تدريبات مختلفة سواء من يمتلكون مشروعات صغيرة ومتوسطة، أو بعض من لديهم أفكار مشروعات، وجزء خاص بالتدريب الحرفي، وجزء خاص بالتوظيف، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من العارضين اليوم حصل على مرحلة التدريب الأولى على مدار 8 أيام وهو كيفية إدارة مشروع صغير والعمل على تنميته وتطويره فضلا عن تطوير مهارتهم.

وأوضحت أن معرض اليوم هو المعرض الثالث للمشروع، لافتة أن المختلف اليوم هو الشركة بين جهات عدة.

وأشارت إلى أن المجموعة المشاركة في المعرض سوف يتم استمرار تدريبهم على مدار مدة المشروع لتطوير مشروعاتهم ليكون لهم فرصة لتسويق منتجاتهم.

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شاطئ المندرة المجاني فرصتي دعم المشروعات الصغيرة محافظة الاسكندرية مشاركة 22 عارض بمشاركة اللاجئين

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