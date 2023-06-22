الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوتيريش: روسيا قتلت 136 طفلاً وشوهت 518 فى أوكرانيا خلال 2022

أوكرانيا
أوكرانيا

قال الأمين العام للامم المتحدة، انطونيو جوتيريش، الخميس، إن روسيا قتلت 136 طفلاً في أوكرانيا خلال عام 2022، كما أن أوكرانيا قتلت 80 طفلا ونفذت 212 هجوما على مدارس ومستشفيات، مضيفًا أن أفعال روسيا تجعل جيشها في القائمة العالمية للجناة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن أفعال روسيا جعلت جيشها في القائمة العالمية للجناة، مضيفا أن موسكو قتلت 136 طفلا في أوكرانيا خلال عام 2022.

كما تحققت الأمم المتحدة من أن القوات المسلحة الروسية والجماعات التابعة لها شوهت 518 طفلاً ونفذت 480 هجوما على مدارس ومستشفيات، كما استخدمت القوات المسلحة الروسية 91 طفلاً كدروع بشرية بحسب التقرير.

كما أكد التقرير أن القوات الأوكرانية قتلت 80 طفلاً وشوهت 175 ونفذت 212 هجوماً على مدارس ومستشفيات حيث إن القوات المسلحة الأوكرانية ليست على قائمة المجرمين العالميين.

وقال جوتيريش في التقرير إنه "صُدم بشكل خاص" من ارتفاع عدد الأطفال الذين قُتلوا وشوهوا وهجمات القوات المسلحة الروسية على المدارس والمستشفيات، كما قال إنه "منزعج بشكل خاص" من ارتفاع عدد هذه الجرائم ضد الأطفال على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية.

ولم ترد بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب التعليق بشأن التقرير.

ويغطي تقرير جوتيريش السنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا حول الأطفال والنزاع المسلح قتل الأطفال وتشويههم واعتداءهم الجنسي واختطافهم أو تجنيدهم ، والحرمان من وصول المساعدات واستهداف المدارس والمستشفيات.

أوكرانيا روسيا ​أنطونيو جوتيريش الامين العام الامم المتحدة

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