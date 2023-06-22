الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

CAF يشيد بالملف الطبي لبعثة المنتخب الأوليمبي: ماذا عن المنشطات؟

بعثة المنتخب الأوليمبي
بعثة المنتخب الأوليمبي

وجّه الكاميرونى د.صديق أبوبكر، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الافريقي لكرة (CAF)، رئيس اللجنة الطبية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام فى المغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بالملف الطبي لبعثة المنتخب الأوليمبي فى أول اجتماعات اللجنة اليوم عبر الفيديو كونفرانس والذى حضره من مصر د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب ومساعده د.احمد شوقي.

وعقدت اللجنة الطبية للكاف اجتماعها الأول اليوم بحضور رؤساء الأجهزة الطبية للمنتخبات الثمانية المشاركين فى البطولة: مصر والمغرب وغانا ومالى وغينيا والجابون والكونغو برازافيل والنيجر، وشددت على أن هناك استعدادات طبية على أعلى مستوى وقرارات رادعة بخصوص المنشطات.

وأعلنت اللجنة حزمة من القرارات جاءت كالتالي:  

- يتولى مسؤولية تحليل المنشطات بالمجموعة الأولى التى تقام فى الرباط كل من: المغربية د.حنان الحريري ومواطنتها د.فاطمة أبو على وفى المجموعة الثانية التى تقام منافستها فى طنجة كل من الجيبوتي د.محمد عمر والمصري د.ياسر عبد الرحمن.

- الكشف عن أسماء المستشفيات المعتمدة من جانب الكاف بالبطولة فى مدينتي الرباط وطنجة.

- التأكيد على عدم دخول الأجهزة الطبية الملعب الا بأذن من الحكم.

- إصابات الرأس بالنسبة للاعبين يكون قرار طبيب المنتخب هو الحاسم فى استكمال اللاعب للمباراة.

- كشف المنشطات يكون عشوائيا باختيار لاعبين من كل منتخب بين شوطي كل مباراة.

- اللاعب المطرود يحلل منشطات اجباري

- اللاعب المشكوك فى إصابته بالكورونا يتم عزله طبقا للمتبع تحت إشراف طبيب المنتخب ولا يوجد تحاليل كورونا فى البطولة فقد تم إلغائها.

 - يوجد جهاز AED لإنعاش القلب الكترونيا يصطحبه الطبيب مع وحدة الإسعاف فى حالة حدوث حالات من هذا النوع.

الكاف بعثة المنتخب الأوليمبي المنشطات الملف الطبي

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