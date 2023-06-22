الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

يمامة أمام "تنفيذي الوفد": أعلنت ترشحي للرئاسة طبقًا لنص المادة 19

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

فسّر عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد النص اللائحي الخاص بمرشح الوفد لإنتخابات رئاسة الجمهورية أمام أعضاء المكتب التنفيذي للوفد في جلسته المنعقدة اليوم، بحضور السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي وأعضاء المكتب التنفيذي.

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وقال يمامة إن حزب الوفد مؤسسة هرمية قاعدتها الهيئة الوفدية ورأسها رئيس الحزب: “أثير لغط في اليومين الماضيين بسبب قيام أحد أعضاء الهيئة العليا بإصدار بيان بالرغبة في ترشيح نفسه في انتخابات رئاسة الجمهورية بعد إعلاني أنا كرئيس للحزب الترشح بأكثر من 10 أيام وهنا مخالف للائحة الحزب في مادتين 19 و19 مكرر”.

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وتفسير النص اللائحي له ضوابط والخاص يقيد النص العام، لذلك فإن المادة 19 الخاصة باختصاصات رئيس الوفد تنص على أن رئيس الوفد يمثل الحزب أمام الجهات الخاصة والعامة ومنها الهيئة الوطنية للانتخابات وهذا ينطبق بالضرورة على انتخابات الرئاسة وإذا أعلن رئيس الوفد عن ترشحه عن هذه الانتخابات طبقا للمادة 19 فأنه غير مطالب بالذهاب إلي الهيئة العليا أو الهيئة الوفدية ولا يحق لأي عضو هيئة عليا الترشح بعد أن أعلن رئيس الحزب، أما المادة 19 مكرر تتحدث عن انتخابات رئاسة الجمهورية في حالة عدم إعلان رئيس الوفد عن رغبته في الترشح، وقتها فقط يتقدم عضو هيئة عليا أو أكثر للترشح ورئيس الحزب غير مخاطب بهذه المادة.

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واستطلعت رأي أعضاء الهيئة العليا في مبدأ خوض انتخابات الرئاسة وتمت الموافقة بالإجماع على خوض الانتخابات مقرونًا بطلب ترشيح رئيس الحزب للانتخاب الرئاسية وأعلنت موافقتي على هذه الطلب مع تمسكي بنص المادة 19 و 19 مكرر.

وحدثت سوابق عندما ترشح الدكتور نعمان جمعة في انتخابات رئاسة الجمهورية لم يأخذ موافقة الهيئة العليا ولا الهيئة الوفدية هذا هو التفسير القانوني واللائحي ومن يرفض هذا التفسير من أعضاء الهيئة العليا عليه أن يتقدم بطلب سحب ثقة تتوافر فيه الشروط ونحتكم إلي الهيئة الوفدية إما تأيد بقا رئيس الوفد أو حل الهيئة العليا الحالية هذا التفسير القانوني للائحة الوفد فلا مجال للخيال ونحن حزب مؤسسي ليس عائلي.

وأعلن يمامة عن قرار تعيين هيثم نوح عضوا بالهيئة العليا في المكان الذي خلى باستقالة الدكتور محمد سيف.

قال النائب السابق محمد الزاهد عضو المكتب التنفيذي إن عضو الهيئة العليا الجديد تم تعينه بتزكية منه وهو شاب ناجح ووالده لواء طبيب بالقوات المسلحة وكان عضوا بحزب الوفد.

وقدم المكتب التنفيذي لحزب الوفد التهنئة للنائب محمد الزاهد بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الغرفة التجارية بالشرقية وقام الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد والدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام بتقطيع تورتة الاحتفال بفوز محمد الزاهد بهذا المنصب.

الدكتور عبد السند يمامة حزب الوفد الجمهورية المكتب التنفيذي مؤسسة

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