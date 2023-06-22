بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص جراء انقلاب ميكروباص بأسوان

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي عند منطقة كوبرى فارس بمركز كوم أمبو شمال أسوان، مساء الخميس، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مركز شرطة كوم أمبو إخطارًا يفيد بوقوع انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي وتحديدًا عند كوبرى فارس، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

تبين أن المصابين هم: علي عزت وزيري، يبلغ من العمر ٣٥ سنة، وإصابته اشتباه كسر بالفك وكدمات بالظهر، ومحمد خيري حسن، عمره ٥٠ سنة، وإصابته بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد السيد عبده، ٣٧ سنة، وعبدالباسط عبدالعال أحمد، عمره ٣٧، ووهبي السيد عبده، عمره ٣٢ سنة، وعبدالحميد السيد بغدادي، عمره ٤٩، وإصابتهم بكدمات بالجسم، وتم نقل شخصين منهم إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما رفض الباقى النقل نظرًا لاستقرار حالتهم الصحية، وتم إجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة لهم بواسطة رجال الإسعاف.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب ورائها.