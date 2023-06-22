الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نور: "بيت الروبي" عمل هادف ويسلط الضوء على سلبيات السوشيال ميديا

نور اللبنانية
نور اللبنانية

أعربت الفنانة نور اللبنانية، عن سعادتها الشديدة بردود الأفعال حول فيلمها الجديد “بيت الروبي” والذي تشارك في بطولته بجانب كلا من الفنانين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز.

وأضافت “نور” في تصريح لـ"الدستور"، أن العمل هادف ويحمل رسالة قوية، حيث يسلط الضوء على سلبيات السوشيال ميديا والضرر الذي يلحق بمن يستخدمه بشكل خاطئ، مشيرة إلى أنها استمتعت بكواليس العمل والتعاون مع المخرج بيتر ميمي، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

 

جدير بالذكر أن فيلم “بيت الروبى” بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة تعرضت لها بالماضي، مما يضطرهما لمغادرة منزلهم والعكوف في منطقة بعيدة.

 

ويتعاون كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى فى السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثانى والجزء الثالث، ويستعدان للتعاون سوياً فى مسلسل "الحشاشين" المقرر عرضه فى شهر رمضان 2024، وذلك بعدما تم تأجيل عرضه من شهر رمضان الماضى بسبب ضخامة العمل الإنتاجية وحاجته إلى وقت كبير للتحضيرات.

يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم “كيرة والجن”، الذى عرض فى موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية “1919”، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

إطار كوميدي إجتماعى إخراج بيتر ميمي السوشي الحشاشين الجزء الثاني بسبب

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