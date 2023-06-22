الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل يجوز إعطاء العيدية لمدمن أو مدخن؟.. خالد الجندي يُجيب

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

كشف الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، الحكم في إعطاء العيدية لمدخن، مؤكدًا أنه لو شعر أنه سيشتري بها "سجائر" فلن يعطيه عيدية من باب "وتَعاوَنُوا عَلى البِرِّ والتَّقْوى ولا تَعاوَنُوا عَلى الإثْمِ والعُدْوانِ".

وأكد خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية DMC، أنه لا يعطي أمواله لسفيه لا يحسن التدبير مستدلًا بقوله تعالى: "وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ"، ومعنى السفيه هو الذي لا يحسن التصرف أي يضع الشيء في غير موضعه.

 حالات يستثنى بها إعطاء العيدية

وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يوافق على إعطاء العيدية لمدمن أو مدخن، مؤكدًا أنه في حال كان الابن مدمنًا فإن والده لا يعطيه عيدية وهناك حالات يستثنى بها إعطاء العيدية لأنه لا يستعان بها على إتلاف النعمة أو على معصية، ولأن الأموال في هذه الحالة تميته.

خالد الجندي العيدية مدخن مدمن إتلاف النعمة

مواد متعلقة

ما هى الكلمة التى تفتح باب الرزق والعطاء؟.. خالد الجندى يجيب

خالد الجندى: تقربوا إلى الله فى هذه الأيام المباركة فلا وقت لنضيعه

خالد الجندى: هذه الأيام عطية الله ولا ضمان فى العمر لعيشها مرة ثانية

خالد الجندى يشيد بشاب مسيحى نال دبلومة فى الفقه المقارن للمرة الأولى

خالد الجندى: هذا الأمر يضيع ثواب الصدقة (فيديو)

خالد الجندى: 10 أمور يجب توافرها فى الصدقة لكى تنال البر

الأكثر قراءة

باحثة مصرية تنجح فى تدمير الخلايا السرطانية بجزيئات النانو

بحضور "الملا".. هيئة البترول و"أباتشى" توقعان لائحة إدارة شركة "خالدة"

ما حكم "العيدية" فى الشرع؟.. هانى تمام يُجيب

الغواصة تيتان.. اكتشاف حطام قرب السفينة تايتنيك وخبراء يقيمون المعلومات

نائب محافظ البحيرة يتفقد شركة السلام لتنمية الثروة الداجنة

"الإنتاج الحربى": نسعى لتقديم خدمة طبية لائقة للمترددين على المركز الطبى التخصصى بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية