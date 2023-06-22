هل يجوز إعطاء العيدية لمدمن أو مدخن؟.. خالد الجندي يُجيب

كشف الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، الحكم في إعطاء العيدية لمدخن، مؤكدًا أنه لو شعر أنه سيشتري بها "سجائر" فلن يعطيه عيدية من باب "وتَعاوَنُوا عَلى البِرِّ والتَّقْوى ولا تَعاوَنُوا عَلى الإثْمِ والعُدْوانِ".

وأكد خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية DMC، أنه لا يعطي أمواله لسفيه لا يحسن التدبير مستدلًا بقوله تعالى: "وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ"، ومعنى السفيه هو الذي لا يحسن التصرف أي يضع الشيء في غير موضعه.

حالات يستثنى بها إعطاء العيدية

وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يوافق على إعطاء العيدية لمدمن أو مدخن، مؤكدًا أنه في حال كان الابن مدمنًا فإن والده لا يعطيه عيدية وهناك حالات يستثنى بها إعطاء العيدية لأنه لا يستعان بها على إتلاف النعمة أو على معصية، ولأن الأموال في هذه الحالة تميته.