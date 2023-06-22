محافظ الإسكندرية: تخصيص 20 مليون جنيه لرصف 34 شارع بحي منتزه ثان

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم تخصيص نحو 20 مليون جنيه لرصف 34 شارع بحي منتزه ثان خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري؛ مؤكدًا أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وكلف المحافظ أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتًا إلى أنه تم انجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 60%، حتى الآن، موجهًا بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزائريها.

من جانبها، أشارت أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه من المقرر رصف 2 شارع رئيسي وهما (شارع جمال عبد الناصر وشارع 10 اسكوت خلف مرسيليا)، إضافة إلى 23 شارع متفرع من شارع اسكوت 10 و9 شوارع متفرع من شارع جمال عبد الناصر، مضيفة بأن تم التنسيق مع حي منتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحي لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.

وأعلن المحافظ تخصيص نحو 46 مليون جنية لرصف 9 شوارع بمتفرعاتها بنطاق حي شرق خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري؛ موجها مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتًا إلى أنه تم انجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 80% حتى الآن.

من جانبها، أشارت أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه من المقرر رصف 9شوارع بنطاق حي شرق خلال العام الجاري وهي: (شارع شارع أحمد أبو سليمان - متفرعات ونجت- شارع محطة السوق بمتفرعاته- قطاعات متهالكة شارع أبوقير- متفرعات النصر جرين بلازا- شارع تقسيم الهلالى - شارع كنيسة الأروام - مربع مدارس السيوف، وشارع صندوق الدعم - شارع العلافين ومتفرعاته).

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