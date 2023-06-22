الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مخرج سينمائي يقترح دمج وزارة الثقافة بالهيئات الإعلامية لتوحيد الوعي المجتمعي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

طالب أيمن الشريف مخرج سينمائي، دمج وزارة الثقافة بالهيئات الإعلامية لتوحيد الوعي المجتمعي لارتباط أهدافهم الوثيقة لمواجهة المعركة التي تخوضها الدولة المصرية والتي أساسها قلة وتأخر الوعي.

وأضاف أن الخطوات التوعوية الثقافية والإعلامية لها دور كبير وأساسي في مواجهة حروب الأجيال الحالية والمستقبلية وكل ما يهدف لتفكيك المجتمع المصري.

وتابع: لذا بدورنا تكثيف حملات التوعية من خلال الدراما والسينما والإعلام لتوجيه محتوى هادف يدعم الطفل وكل أفراد الأسرة المصرية.

وانطلقت منذ قليل، رابع جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية، على مدار جلستين، مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.كما تناقش لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، على مدارس جلستين، أسباب العنف الأسري وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

‏يذكر أن المحور المجتمعي الذي يضم 6 لجان فرعية، قد عقد في أولى جلساته، أربع جلسات، حيث ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي على مدار جلستين مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، كما ناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية على مدار جلستين موضوع الهوية الوطنية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات. 

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

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