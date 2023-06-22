الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمين شباب “صوت الشعب”: المخصصات المالية لوزارة الثقافة هزيلة ويجب دعمها

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال محمد حماد، أمين شباب حزب صوت الشعب، إن مخصصات وزارة الثقافة المالية هزيلة وتحتاج إلى مزيد من الاستثمارات لدعمها وتطوير خطتها. 

وأضاف حماد، في حديثه لـ"الدستور"، أنه وفقًا لتصريحات وزير الثقافة عام 2011، يخصص للوزارة نسبة 2% فقط من مخصصات الموازنة العامة، في حين يتم صرف 61% منها على الأجور والاعتمادات المالية، وما يتبقى لا يكفي لتحقيق التطوير الثقافي المرجو تنفيذه، لذلك لابد من التمويل والدعم.

وأشار حماد إلى ضرورة مزيد من الاهتمام بالإبداع واكتشاف المواهب، والتي تلعب المدارس دورًا هامًا في تحقيق ذلك، لتحقيق أثر إيجابي حقًا في نشر الثقافة المصرية وهويتنا الفنية المميزة من خلال السينما والكتابة والإبداع.


وانطلقت منذ قليل، رابع جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية، على مدار جلستين، مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.كما تناقش لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، على مدارس جلستين، أسباب العنف الأسري وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

‏يذكر أن المحور المجتمعي الذي يضم 6 لجان فرعية، قد عقد في أولى جلساته، أربع جلسات، حيث ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي على مدار جلستين مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، كما ناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية على مدار جلستين موضوع الهوية الوطنية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

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