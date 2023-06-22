طبيب يوضح سبب الإصابة بهشاشة العظام وكيفية الوقاية منها

كشف دكتور محمد السيد، أستاذ واستشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بقصرالعيني، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المخ والاعصاب، سبب الإصابة بهشاشة العظام وكيف يمكن الوقاية منها خاصة بسبب تعرض الكثير لها، سواء كان للكبير أو الصغير، ما جعل الأمر يتصدر الترند ومحركات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل".

وتابع السيد، لـ"الدستور":"أن السبب الرئيسي وراء الإصابة بمرض هشاشة العظام هو عدم قدرة الجسد على خلق عظام جديدة بدلًا من العظام القديمة ولا يتمكن من تبديل العظام، ويحدث أن تزداد كتلة العظام وكان هذا يحدث في سن صغير عكس ما يحدث على كِبر خاصًة مع النساء فهن الأكثر عرضة للإصابة بمرض هشاشة العظام".

وعن أسباب الإصابة بمرض هشاشة العظام، أضاف: "أن سبب الإصابة بهشاشة العظام تعتمد على مقدار الكتلة العظمية التي اكتسبتها الإنسان خلال فترة الشباب، كما أن الهرمونات الجنسية وانخفاضها يؤدي إلى ضعف العظام".

طرق الوقاية من الإصابة بمرض هشاشة العظام

وعن طرق الوقاية من الإصابة بمرض هشاشة العظام، قال دكتور محمد السيد، أستاذ واستشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالقصرالعيني:"يجب على الطفل والشباب والكِبار التغذية الجيدة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ضرورية للحفاظ على صحة العظام طوّال الوقت بقدر المستطاع حتى لا يُصاب الشخص أو النساء بمرض هشاشة العظام".

ولفت إلى ضرورة تناول الكالسيوم بشكل مستمر ويحتاج الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عامًا إلى 1000 مللي جرام من الكالسيوم يوميًا، وتزداد هذه الكمية اليومية إلى 1200 ملليجرام عند بلوغ المرأة 50 عامًا والرجال 70 عامًا، بجانب الحفاظ على تناول الحليب القليلة الدسم، والخضروات وعصير البرتقال المضاف إليه كالسيوم.

واختتم "يجب ألا تكون نسبة فيتامين دال قليلة في الجسم لأنه يحسن قدرة الجسد على امتصاص الكالسيوم، إضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي".