“الإنتاج الحربى” فى 9 سنوات.. رفع كفاءة وقدرات العاملين ودعم مجال التعليم الفنى

يعد قطاع التدريب أحد أهم القطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، ومهام هذا القطاع هى إمداد الوزارة وشركاتها التابعة بالعمالة الفنية المدربة وإعداد ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية بقطاع الإنتاج الحربى، ويقوم القطاع بتأهيل القيادات بمركز إعداد القادة بقطاع التدريب لجميع المستويات الإدارية بقطاع الإنتاج الحربي، لتكون بمثابة قيادات المستقبل تخفيفًا عن كاهل الدولة في الإعداد كما يقوم قطاع التدريب بتوفير احتياجات قطاعات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها من عمالة فنية تخصصية من خريجى المنشآت التعليمية التابعة للقطاع والاشتراك مع الهيئة في وضع وتنفيذ خطط تأهيل كوادر الإنتاج الحربي.

وخلال الفترة من 1/7/2022 حتى تاريخه حقق قطاع التدريب العديد من الإنجازات فى مجالات مختلفة فنظرًا لامتلاك قطاع التدريب لقدرات تدريبية كبيرة فقد تم المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تدريب مجموعة من الشباب بالقرى الأكثر احتياجًا في مركز بني مزار بمحافظة المنيا حيث تم تدريب عدد "21" متدربا على مجموعة من المهن في مجالات "الألوميتال، صيانة الأجهزة المنزلية، التبريد والتكييف، اللحام" بالإستعانة بوحدة تدريب متنقلة قام قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بتوفيرها بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج الحربي الشقيقة، كما تم تدريب عدد "41" متدربا بقري مركز فرشوط بمحافظة قنا على ذات التخصصات الأربعة، وقد جاء ذلك في إطار توجيهات السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتكامل مع كل مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجى فى مصر ورفع المستوى المهني للشباب بما تمتلكه الوزارة من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية فى شتى المجالات، وقد تم التركيز خلال عملية التدريب علي تأهيل المتدربين لتمكينهم من بداية المشروعات الصغيرة الخاصة بهم لتحسين مستوي معيشتهم، بالإضافة إلي توفير جهة رعاية لتمويل مشروعاتهم بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني وهي "مؤسسة مصر الخير"، وفي نهاية التدريب تم تسليم المتدربين العِدد والأدوات التي تمكنهم من بدء أنشطة المهن التي تم تدريبهم عليها.

من ناحية أخرى تم على مدار عامٍ مضى تدريب عدد "25" متدربا بالقري والمراكز الأكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج بالتعاون مع المبادرة الرئاسية لدعم الصناعة الوطنية "ابدأ" على مجموعة من المهن في مجالات "الألوميتال، صيانة الأجهزة المنزلية، التبريد والتكييف، اللحام" في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على تقديم تدريب فني متخصص للفئات الأكثر احتياجًا من سكان القري والنجوع مما يحقق استراتيجية الدولة في التنمية المستدامة والمساعدة في توفير أيدي عاملة مدربة في مجموعة من التخصصات الفنية التي تحتاجها محافظات مصر المختلفة، وقد تم تنظيم حفل تكريم للمتدربين بحضور السيد محافظ سوهاج لتسليمهم شهادات اجتياز التدريب.

وتم تنفيذ عدد "9" مشروعات لتطوير البنية "التعليمية/ التدريبية/التحتية" بالقطاع، ولرفع كفاءة وتعزيز قدرات العاملين بالإنتاج الحربي تم تنفيذ "223" برنامج تدريبي وتوعوي لعدد "4488" متدربا من العاملين بالإنتاج الحربي في مجالات متنوعة وشمل ذلك "31" ندوة توعوية وعدد (40) برنامج لتأهيل العاملين المرشحين للترقي إلى الوظائف القيادية والتنفيذية و"36" برنامجا لتأهيل العاملين في مجال الأمن والسلامة والصحة المهنية وبرنامجًا لتأهيل العاملين المرشحين للسفر في مجال اللغات الأجنبية و"10" برامج لتأهيل العاملين في مجال الجودة، إلى جانب "36" برنامج لتأهيل المهندسين والعلميين من العاملين في مجالات "الإنتاج، الصيانة، البحوث، التصميم" و"12" آخرين لتأهيل العاملين في مجال نظم المعلومات والتحول الرقمي، إضافةً إلى "39" برنامجا لتأهيل العاملين في المجالات المالية والإدارية المختلفة "مالي، اقتصادي، تجاري، قانوني، تسويق، موارد بشرية، إدارة عامة" وعدد "18" برنامج لتأهيل العاملين الفنيين بمختلف التخصصات الفنية والإنتاجية.

وفى مجال التعليم بالمنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب، نجحت المنشآت التعليمية بقطاع التدريب في تخريج مجموعة من الدفعات على مدار هذا العام، فتم تخريج عدد "137" خريجا من "المعهد الفنى للصناعات المتطورة" في تخصصات "الكيمياء، الميكانيكا، الكهرباء والإلكترونيات، الحاسبات، الميكاترونيكس"، بينما نجح المجمع التكنولوجي المتكامل بالتعاون مع مؤسسة "بيرسون" العالمية في تخريج عدد "69" خريجا من الكلية التكنولوجية المتوسطة ومدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام، وبلغ عدد خريجي العام الدراسي "2021 /2022" بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان "280" خريجا، وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية الخاصة بتوفير الأيدي العاملة المدربة في المجال الصناعي وتأهيل جيل من الفنيين قادر على التعامل مع تكنولوجيات التصنيع الحديثة.

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة .. نشر عشرات الأبحاث في مجلات علمية مرموقة.. تخريج الدفعة الثالثة .. تشجيع الطلاب على الانخراط في العديد من المسابقات العلمية والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية

وبخلاف المنشآت التعليمية التابعة للوزارة والتي تساهم في تطوير مجال التعليم الفني في مصر، يتبع وزارة الإنتاج الحربي منشأة تعليمية هامة لدعم مجال التعليم العالي بمصر وهي "الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة" والتي تعد صرحاً تعليمياً وبحثياً متميزاً فى مجال العلوم الهندسية والتكنولوجيا المتقدمة، وعلى مدار العام المنصرم استطاعت الأكاديمية تحقيق العديد من الإنجازات ابرزها نشر عدد "29" بحثا في مجلات علمية مرموقة ونشر أوراق بحثية من مشروعات التخرج في مؤتمرات علمية، وتم الاحتفال بتخريج الدفعة الثالثة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة عن العام الدراسي "2021 /2022" وذلك بحضور المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حيث تخرج عدد "142" مهندسا ومهندسة بتخصصات الأكاديمية المختلفة "الميكانيكا والكهرباء والكيمياء".

وتم توقيع بروتوكول تعاون مع مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي وجهاز حماية المستهلك للتعاون المشترك فى دراسة شكاوي المواطنين بخصوص السيارات وقطع الغيار، والتي يتم إحالتها لللأكاديمية من جهاز حماية المستهلك سواء في تشخيص الأعطال التي يشكو منها المواطن أو في دراسة عيوب صناعة قطع الغيار المنتجة من جهات غير مرخصة.

واستقبلت الأكاديمية العديد من الزيارات من جهات تعليمية مختلفة لبحث سبل التعاون، وتم العمل على تشجيع مشاركة طلاب الأكاديمية فى مسابقات علمية تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهات أخرى والتي نتج عنها حصول الطلاب على عدة مراكز منها الحصول على المركز الثالث بالمؤتمر السادس لطلاب الكلية الفنية العسكرية على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية من خلال بحث (تحسين وتوصيف استخراج السليلوز من قصب السكر)، بالإضافة إلى الحصول على المركز العاشر من بين "80" فريق مشروع تخرج للمشاركة فى المعرض النهائي الخاص بالتحدي على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية فى مسابقة "تحدى التصنيع فى مصر" التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، والحصول على المركز الثاني لمشروعات التخرج فى يوم المياه الثانى والتغيرات المناخية الذي نظمته جامعة بورسعيد على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية وذلك من خلال مشاركة بحث عن (إنتاج الشبة من الكولين وتطبيقاته في معالجة المياه، كما تم الحصول على المركز الثامن من بين "158" فريقا مشاركا فى تحدى إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي مسابقة أكاديمية البحث العلمي، إضافةً إلى حصول طلاب الأكاديمية على خمس مراكز في مسابقة ملتقى العباقرة التابعة لوزارة التعليم حيث حصل عدد "4" مشروعات طلابية على المركز الأول بالمسابقة في مجالات "إنترنت الأشياء، معالجة المياه، الذكاء الاصطناعي، الصناعات الصغيرة" بينما حصل مشروعان طلابيان في مجال الهندسة الكيميائية على المركز الثاني، كما حصلت الأكاديمية من خلال مشروع "إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستعملة" على المركز الثالث في مسابقة أفضل المشروعات البحثية بورشة عمل الابتكار والبحث العلمي وهو من إعداد عدد من طلبة قسم الهندسة الكيميائية بالأكاديمية.

وحصل مشروع "Welding Robot Arm" لطلاب قسم الهندسة الميكانيكية على المركز الرابع من ضمن "300" مشروع تخرج مشارك فى معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وفي ضوء تشجيع الأكاديمية لطلابها على الانخراط في مختلف الأنشطة الرياضية من منطلق أن "العقل السليم في الجسم السليم" نجح فريق كرة السلة "طالبات" المشارك فى بطولة دورة الصداقة التابع لوزارة التعليم العالي في الحصول على المركز الأول كما نجح الفريق في الحصول على المركز الثاني في بطولة الجمهورية لأوائل المناطق الرياضية للمعاهد والتابعة لوزارة التعليم العالي، كما تم تكريم اثنين من طلاب الأكاديمية لحصول أحدهما على المركز الأول ببطولة الجمهورية للألعاب الفردية التابعة لوزارة التعليم العالي وذلك برياضة كمال الأجسام بينما حصل الطالب الثاني على المركز الخامس في ذات البطولة بمجال السباحة، أيضاً تم تنظيم يوم رياضي وتكريم الحاصلين على مراكز متقدمة في دوري الأكاديمية بمختلف الرياضات "كرة القدم- الطائرة- البلياردو- تنس الطاولة".

ونظرا لحرص "الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة" على تنمية شخصية طلابها على كلا المستويين العلمي والعملي لذا فإلى جانب الأنشطة التعليمية والبحث العلمي تمارس الأكاديمية دوراً رائداً في الرعاية الاجتماعية لطلابها حيث يتم تشجيعهم على الانخراط في أنشطة ثقافية وفنية مختلفة، وتم تقديم عدد من الندوات التوعوية للطلاب حول موضوعات عدة مثل "التغيرات المناخية، التوعية الأسرية والمجتمعية"، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة التي تنمي لدى الطلاب روح التطوع والمبادرة وحب الخير والتكافل الاجتماعي حيث تم تنظيم حملات للتبرع بالدم إلى جانب إجراء زيارات لمستشفيات وتقديم بعض الهدايا العينية للمرضى وتم المشاركة فى مبادرة "كتف بكتف" بحضور السيد رئيس الجمهورية إلى جانب المشاركة في محو أمية عدد "8" من عاملي نظافة بالأكاديمية وقطاع التدريب، وتم خلال هذا العام عقد مجلس اتحاد طلاب الأكاديمية مثلما يحدث بكل عام، وبشكل دوري يتم تكريم المتميزين من الطلاب لتشجيعهم وبث روح التفاؤل بهم، ويتم الحرص على تنظيم يوم ترفيهي للطلاب من آنٍ إلى آخر.