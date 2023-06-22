"الإنتاج الحربى" فى 9 سنوات.. تنفيذ مشروعات قومية لدعم التنمية المستدامة بالدولة

ترتكز الخطة الاستراتيجية للتطوير بوزارة الإنتاج الحربي على زيادة الإنتاج من خلال (تعميق التصنيع المحلى، إدخال منتجات جديدة).

تنفيذ العديد من المشروعات القومية لدعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة

أما فيما يتعلق باستغلال الطاقات الفائضة للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات؛ فخلال الفترة من (يونيو 2014 حتي يونيو 2023) تمت الاستفادة من فائض الطاقات بشركات الإنتاج الحربى من خلال تنفيذ أكثر من (374) مشروعا لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة، ففي مجال الكهرباء والطاقة على سبيل المثال تم (إنشاء شبكة الكهرباء لمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة النهضة- إقامة عدد "17" محطة طاقة شمسية لعدد "2" منطقة تكنولوجية بمنطقتي برج العرب وأسيوط - تصنيع وتوريد 1250 طن كابلات كهرباء بمشروعات شبكات الكهرباء)، أما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقامت وزارة الإنتاج الحربي بالانتهاء من إنشاء منظومات (أرشفة نماذج بيانات البطاقات التموينية - صرف المقررات التموينية بإستخدام البطاقة الذكية - ميكنة القطاعات المختلفة بوزارة القوى العاملة - الشباك الموحد "الدفع الالكترونى" كمرحلة أولى والربط الشبكي بين المحليات مع الصندوق الإجتماعى للتنمية كمرحلة ثانية - التعداد السكاني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - منظومة المراقبة لجهاز تنظيم مياه الشرب).

وأيضاً تعمل الوزارة من خلال شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات على الاستمرار في عملية ميكنة منظومة بطاقات التموين والحيازة الزراعية.

وكان لوزارة الإنتاج الحربي دور هام في مجال الإنشاءات والمرافق خلال السنوات الـ9 الماضية فقد قامت بتنفيذ عدة مشروعات في أكثر من محافظة متمثلة في إقامة ملاعب رياضية ومراكز شباب وحمامات سباحة وصالات رياضية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة وإعادة تأهيل سوق الجمعة على عدد (3) مراحل بمحافظة الإسماعيلية، كما قامت بإنشاء ورفع كفاءة وصيانة عدة مستشفيات منها (أتميدة المركزي بالدقهلية، أبوسمبل الدولي بأسوان، دار السلام بالقاهرة، معهد أورام دمياط بدمياط، مستشفى برديس بالإسكندرية، مستشفى السلام التخصصي بمحافظة القاهرة، تطوير مستشفى حميات طوخ)، كما تم إنشاء وتطوير عدد من المعاهد الفنية الصحية بمحافظات (أسيوط، بورسعيد، الدقهلية، البحيرة، الأقصر)، إلى جانب إنشاء وتطوير عدد (20) وحدة صحية بمحافظة بورسعيد، وإنشاء وتطوير مركز تأهيل لعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظتيّ المنيا ومطروح، وتم تطوير عدد (294) مكتب بريد بمختلف القطاعات البريدية على أربع مراحل بالمحافظات وتطوير مكاتب التموين (على ثلاث مراحل بجميع المحافظات)، وإنشاء محلج حديث كامل بمرحلتيه (الأولى والثانية) بمحافظة الفيوم، وتطوير ورفع كفاءة المجمع الإسلامى ببور فؤاد بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء مجمع تصنيع التمور بسيوة بمحافظة مرسى مطروح، وإنشاء وتطوير عدد (3) معاهد أزهرية بالبحيرة ومطروح وسوهاج)، وتنفيذ أعمال إنشائية لجامعة الأزهر.

وإلى جانب هذه المشروعات قامت شركات الإنتاج الحربي في مجال الإنشاءات والمرافق بتطوير ورفع كفاءة منشآت قطاع الضرائب بمحافظات (الإسكندرية – مطروح – القاهرة – دمياط – الإسماعيلية – المنوفية - الدقهلية - قنا)، وكذا إنشاء مبنى مرصد حلوان وتطوير مبنى المكتبة والموقع العام ومدخل المواطنين/ معهد البحوث الفلكية، وإنشاء مبنى إدارة التموين بمدينة أبورديس بمحافظة (جنوب سيناء)، وإنشاء مبنى إداري بهيئة المواد النووية بمحافظة (جنوب سيناء) لصالح المشروع الوطني للتعدين واستخلاص اليورانيوم بمنطقة أبوزنيمة، وتأهيل وتطوير المدن الجامعية بمدينة الطلبة بجامعة السادات لعدد (28) عمارة بمحافظة المنوفية، كما تم إنشاء منشآت اجتماعية (مجمع خدمات) حي الأسمرات بالمقطم، إلى جانب إنشاء أسواق وتطوير أرض الصيادين برأس البر في محافظة دمياط، بالإضافة إلى المشاركة في المشروع القومي لإنشاء المدارس المرحلة الأولى والثانية لعدد (86) مدرسة بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - المنوفية - الدقهلية - الغربية - الإسماعيلية - قنا - سوهاج - أسيوط - أسوان - الوادي الجديد - المنيا).

وفي مجال التنمية المحلية قامت وزارة الإنتاج الحربي بإنشاء عدد (17) مجزر جديد ورفع كفاءة عدد (8) مجزر (ماشية/ دواجن)، وإنشاء عدد من مصانع تدوير المخلفات إلى سماد عضوى بالمحافظات، إلى جانب تنفيذ عدد (5) محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظات (الفيوم – الوادي الجديد – الدقهلية).

وفي مجال تمهيد ورصف الطرق انتهت وزارة الإنتاج الحربي من تنفيذ أعمال تمهيد ورصف طرق لأكثر من (40) مشروعا بمحافظات (القليوبية – الفيوم – أسوان – جنوب سيناء – القاهرة – الغربية – أسيوط)، إلى جانب المشاركة في إنشاء الطريق الدائري الإقليمي في الوصلة من القاهرة حتى بنها بمسافة 11.7 كم.

كما قامت وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والري مثل مشروعات تشغيل عدد (49) بئرا بالطاقة الشمسية بمنطقة توشكى، وتجهيز عدد (34) بئر بالطاقة الشمسية والتحكم من بعد بمنطقة الواحات الداخلة بالوادي الجديد، وتنفيذ أعمال حفر عدد (50) بئرا اختبارية إنتاجية لتغذية نهايات الترع بأسوان، أيضاً قامت الوزارة بإنشاء بحيرة صناعية بوادي المياه لحماية وادي عبادي بمحافظة أسوان، وإنشاء بحيرة صناعية وإنشاء سد إعاقة بوادى خريط الرئيسى بكوم أمبو، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد أنظمة الري بالرش وبالتنقيط لزمام (208) أفدنة بمحافظة الفيوم، وإنشاء عدد (92) محطة رفع/ خلط وسيط من المصارف إلى الترع وتنفيذ عدد (4) مشروعات شبكات رفع بمحافظات (المنوفية، القليوبية، الدقهلية) إلى جانب إعادة تأهيل قناطر إسنا (المرحلة الأولى الأعمال المدنية)، ومشروعات تغطية ترعة بحر الرماد بمحافظة الفيوم، وتأهيل وتبطين ترع بعدة محافظات بالجمهورية.

وفي مجال النقل انتهت وزارة الإنتاج الحربي من تطوير وصيانة محطات السكك الحديدية لعدد (86) محطة، واستطاعت الوزارة من خلال شركاتها المختلفة تنفيذ عدة مشروعات في مجال السياحة والآثار مثل تأهيل ورفع كفاءة عدد (2) محطة طاقة شمسية بمنطقة سبوع وعمدا بجنوب أسوان، وتصنيع عدد (127) بوابة إلكترونية (أفراد ــ حقائب- X-RAY)، كما شاركت الوزارة في الحدث العالمي الخاص بموكب نقل المومياوات من خلال تصنيع عدد (22) عجلة حربية.

أما في مجال الزراعة فتم تطوير منظومة حصر الحيازات الزراعية وميكنة عدد (311) إدارة زراعية وعدد (5000) جمعية زراعية، وفى إطار مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان من خلال شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) تم التسليم النهائى لعدد (94) مركزا، حيث تم تسليم (4) مراكز لوزارة الزراعة و(3) مراكز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى و(86) للقطاع الخاص وتم إسناد عدد (41) مركزا نموذجيا ضمن مبادرة حياة كريمة من وزارتيّ الزراعة والإسكان بشهر يوليو 2022 وجار تنفيذ هذه المراكز.

وتم تنفيذ عدد (221) مشروعا في إطار مبادرة "حياة كريمة" بمجالات عمل مختلفة مثل (مد وتدعيم شبكات الكهرباء، إنشاء وتطوير شبكات ومحطات مياه الشرب، إنشاء وتطوير شبكات ومحطات الصرف الصحي، إنشاء وتطوير وحدات بيطرية، توفير الأجهزة المنزلية للسكن البديل بالتنسيق مع وزارة التضامن).

وخلال العام الماضي وفى إطار المشاركة فى تنفيذ إستراتيجية مصر لتنويع مصادر المياه من خلال تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي تم البدء في تفعيل التعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة "نالكو ووتر" لتطبيق تكنولوجيا البيوريت فى محطات معالجة مياه الصرف الصحى القائمة فى مصر لزيادة كمية المياه المتاحة لإعادة الإستخدام وتوطين صناعة الكيماويات والمعدات المستخدمة حيث تعتبر هذه المادة واحدة من أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في معالجة مياه الصرف الصحي، وتم التعاقد مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتطبيق بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية بلانة بأسوان بطاقة 57 ألف م3/ اليوم بشهر مايو 2022 كمرحلة أولى وبالفعل تم الإستعانة بهذه المادة في محطة بلانة وكانت لها نتائج ممتازة كانت الدافع وراء التوسع في تطبيقها بالمزيد من المحطات، أيضًا تم تطبيق تكنولوجيا البيوريت فى محطة معالجة مياه الصرف الصحى بشرم الشيخ أثناء مؤتمر المناخ COP27 بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب بجنوب سيناء ووزارة البيئة.

كذلك يتم التعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركتيّ "MPS" و"AQUATECH" فى ضوء اتفاقية التحالف الموقعة مع الشركتين فى أكتوبر 2021 لامتلاك الإمكانات لإنشاء محطات التحلية وتوطين صناعة مكوناتها.

وفى إطار اشتراك الوزارة من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربى فى منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بالتعاون مع شركتى "جرين تك" و"أوك" يتم التعاون حاليًا لتنفيذ مشروع لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة والتي تعد الأولى من نوعها في مصر، وبالفعل تم إستلام أرض الموقع، حيث ستتم معالجة وحرق (1200) طن يوميا من المخلفات لإنتاج ما يقرب من 30 ميجاوات/ساعة يتم ضخها علي شبكة الجهد المتوسط الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بمحافظة الجيزة وكذلك توفير مصدر طاقة مستمر ونظيف للدولة يمكن تكراره في مشروعات مستقبلية مماثلة.

وفي إطار المشاركة في منظومة معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة تم كذلك توقيع بروتوكول رباعى بين وزارات (التنمية المحلية، البيئة، التخطيط، الإنتاج الحربي) لإنشاء مصانع تدوير مخلفات جديدة على ثلاث مراحل، وذلك لإنتاج السماد العضوى والوقود البديل بطاقة حوالي 20 طن/ساعة للمصنع الواحد :

المرحلة الأولى بقيمة إجمالية (371.2) مليون جنيه، حيث تم إنشاء عدد (3) مصانع بمحافظات (سوهاج، المنيا، الغربية) كما تم رفع كفاءة عدد (6) خطوط تدوير مخلفات بمصنع دفرة بمحافظة الغربية بطاقة إنتاجية 10 طن/ساعة وقد تم الإنتهاء من تنفيذ هذه المرحلة بنسبة 95%.

المرحلة الثانية بقيمة إجمالية (350) مليون جنيه وذلك لإنشاء عدد (2) مصنع لتدوير المخلفات بمحافظتى (المنوفية والدقهلية) بطاقة إنتاجية 20 طن/ساعة ورفع كفاءة عدد (4) محطات فرز أولى بمحافظة جنوب سيناء وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 40% لمصنع قويسنا بالمنوفية وكذلك تم الانتهاء من رفع كفاءة عدد (4) محطات فرز بجنوب سيناء بنسبة 100% وجارى أعمال التسليم.