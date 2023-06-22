للأسبوع الثالث.. مؤشر “مورجان ستانلي” لعملات الأسواق الناشئة يواصل تحقيق المكاسب

حقق مؤشر “مورجان ستانلي” لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM، مكاسب بنسبة 0.62%، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، وأثرت التكهنات المتعلقة بقيام الصين بإقرار المزيد من إجراءات تحفيز الاقتصاد على حالة القلق إزاء تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية بوتيرة أقوى.

وتباين أداء عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر “بلومبرج”.

وكان الراند الجنوب إفريقي (+3.13%؜) أفضل العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث أظهرت بيانات إنتاج التعدين نموًا بنسبة 1.8% في أبريل، متجاوزًة بذلك التوقعات البالغة -1.2%.

علاوة على ذلك، أصبح المستثمرون أقل تشاؤمًا حيال العملة بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض غير مسبوق في بداية الشهر. كان الليف البلغاري (+ 1.73%) ثاني أفضل العملات الناشئة أداءً هذا الأسبوع، حيث كانت البيانات الاقتصادية الواردة إيجابية، إذ أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين تباطؤًا في مايو، وذلك في الوقت الذي انخفض فيه معدل البطالة.

علاوة على ذلك، سجل الحساب الجاري للدولة فائضًا قدره 320.5 مليون يورو مقارنًة بعجز قدره 222.9 مليون يورو في أبريل.

من ناحية أخرى، سجل البيزو الأرجنتيني (-1.76%) أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا الأسبوع، حيث أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 116.30% في مايو مقارنًة بنسبة 109.90% في أبريل.

وكان الروبل الروسي (-1.45%) ثاني أسوأ العملات أداءً، حيث أظهرت البيانات الصادرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بقياس أسبوعي منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 2.58% مقارنًة بـ 2.48% الشهر الماضي.