الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نورى المالكى: العراق يستعد لاستكمال عملية الإعمار والبناء

المالكي
المالكي

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، أن العراق يستعد لاستكمال عملية الإعمار والبناء بعد إقرار الموازنة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانسيكي"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة، فضلا عن التعاون بين البلدين وبما يعزز أواصر العمل والتنسيق على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين".  

وأكد المالكي أن "العراق يستعد لاستكمال عملية الإعمار والبناء خصوصًا بعد إقرار الموازنة الاتحادية"، مشيرًا إلى "الحاجة لجهود الجميع من أجل ترسيخ الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد وفق رؤية شاملة، والتركيز على المشاريع ذات الأولوية، خصوصًا الصحة والسكن والخدمات الأساسية، ودعم الاستثمار ودخول الشركات الأجنبية سيما الأمريكية وفق ما أقرته اتفاقية الإطار الاستراتيجية المبرمة بين بغداد وواشنطن".

وشدد على ضرورة "بذل سفيري العراق والولايات المتحدة الأمريكية الجهود في تعزيز العلاقات وتطويرها وإرساء التعاون الثنائي وفق مبدز الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

بدورها، أكدت السفيرة الأمريكية "التزام بلادها تجاه الشعب العراقي والحكومة العراقية"، مشيدة "بدور المالكي في تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لما يمتلكه من حضور مؤثر في الدولة والمشهد السياسي العراقي".

ائتلاف دولة القانون نوري المالكي العراق المالكي الموازنة الينا رومانسيكي

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