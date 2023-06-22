الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل شراء 26 طائرة جديدة لتطوير الخطوط الجوية العراقية

جريدة الدستور

كشفت شركة الخطوط الجوية العراقية، التابعة لوزارة النقل، الخميس، عن تفاصيل عقد شركة بوينغ لشراء 26 طائرة، فيما أشارت إلى فتح خطوط جديدة مع 4 دول أكدت وجود توجه لتخفيض آخر لأسعار تذاكر السفر.

وقال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "من المشاريع التطويرية للخطوط الجوية العراقية هو عقد الحكومة مع شركة بوينغ على شراء 26 طائرة حديثة، 10 منها مصنفة من طائرات الأحلام".

وأضاف أن "وصول هذه الطائرات تتابعًا، خلال السنوات الخمس المقبلة، سيتم فيه فتح خطوط واتجاهات جديدة لتغطية العالم"، لافتًا إلى أنه "من ضمن المشاريع الحالية هو العمل على فتح خطِ مسقطَ وجاكارتا في إندونيسيا وماليزيا والصين".

بشأن إمكانية تخفيض تذاكر السفر بين عبد المنعم، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وَجَّهَ بدعمٍ مباشرٍ للمواطن العراقيّ، خاصة المتقاعدين والمرضى وجرحى الحشد الشعبي"، لافتًا إلى أن "اهتمام رئيس الوزراء بالمواطن مباشرة، حيث أعلن أن الحكومة الحالية حكومة خدمات".

وذكر أنه "سيكون هناك تخفيض آخر بتذاكر السفر بعد فتح خطوط جديدة وتكون زيادة وتعظيم في موارد الشركة".

الحشد الشعبي محمد شياع السوداني رئيس الوزراء السوداني الخطوط الجوية العراقية تذاكر السفر

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