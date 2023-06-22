الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عاطل ينهى حياة جاره بـ"شومة" فى الغربية

ارشيفية
ارشيفية

أنهى عاطل حياة جاره العجوز باستخدام "شومة" في مشاجرة بالطوب والحجارة على بعد 50 مترًا من ديوان قسم شرطة ثان المحلة، في منطقة البسينة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منذ قليل، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مستشفى المحلة العام ولفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها وضبط المتهم وطرفي المشاجرة ومصادرة الأدوات المستخدمة بها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوفاة المدعو "علي  س" 46 سنة على يد المدعو "م .م "42 سنة عاطل باستخدام "شومى" في مشاجرة اندلعت بين عائلتين خلف شارع سينما القديمة بمنطقة البسينة بنطاق دائرة القسم.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية وضبط المتهم بارتكاب الواقعة.

وأفاد شهود عيان أن وفاة الضحية جاء عقب نشوب مشاجرة حامية بين العائلتين جراء خلافات الجيرة بسبب محل تجاري وصعوبة حركة مرورية بذات الشارع المشار إليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته وتم تحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات فورًا.

على بعد خطوات قسم ثان المحلة عاطل ينهى حياة شومه

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