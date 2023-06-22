الحوار الوطني.. عبد القوي: لدينا 36 ألف جمعية يعنى القليل منها بالثقافة

قال طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن هناك ٣٦ ألف جمعية ومؤسسة أهلية موجودة في مصر والمعني منهم بالثقافة عدد قليل جدا.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية خلال كلمته بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية أحد لجان المحور المجتمعى للحوار الوطني لمناقشة مستقبل الثقافة في مصر "سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصري": “عندنا ٤٥٠٠ قرية لا تتمتع بالقطاع الثقافي”.

وتابع قائلاً:" علينا أن نستفاد بالجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشر الثقافة"، متسائلا ما المعوقات التي تقف أمام تلك الجمعيات لكى نستطيع أن نصل بالثقافة إلى الأماكن النائية في الريف؟"، مع العلم أنه أصبح من السهل لعدد قليل من الأفراد أو للفرد الواحد أن يؤسس جمعية أو مؤسسة أهلية.

وأشار عبد القوي إلى إصدار مجلس النواب لقانون الجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي يساعد على نشر الثقافة، مضيفاً لقد تأخرنا كثيرا في إقرار هذا القانون.