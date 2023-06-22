الغضبان: إجراءات عاجلة لضخ المياه بكامل قوتها ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عن البدء في تنفيذ إجراءات عاجلة لضخ المياه بكامل قوتها. جاء ذلك على هامش زيارة وزير الموارد المائية والري لمحطة المياه العكرة بالقنطرة غرب لمتابعة أعمال التطهير الجارية بالترعة والمٱخذ.

وأكد المحافظ أنه سيتم تزويد الأطقم الفنية والمهندسين والفنيين القائمين على أعمال تطهير الترعة ومأخذ محطة رفع مياه عكرة القنطرة بأكثر من 6 معدات للتطهير بالترعة، وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة من المعدات، حتى يعود منسوب المياه إلى طبيعته وضح المياه بكامل قوتها.

وطالب بقيام أجهزة الري والشركة القابضة لمياه الشرب بالتواجد علي مدار ٢٤ ساعة علي طول الترعة وعند الماخذ والمحطة حتي تعود المياه بصورة طبيعية

كان الدكتور هاني سويلم، واللواء عادل الغضبان، تفقدا اليوم، الترعة الحلوة بالقنطرة غرب لمتابعة أعمال التطهير الجارية بالترعة والمٱخذ، برفقة عدد من الجهات التنفيذية ومسئولي وزارة الموارد المائية والري، وشدد وزير الري على الانتهاء من تطهير مأخذ محطة رفع مياه عكرة القنطرة وعودة المناسيب لمعدلاتها الطبيعية.

في شأن آخر استقبل اللواء عادل الغضبان، اليوم، اللجنة المشكلة من وزارة الصحة برئاسة مهندس عماد رشدي لاستلام مبنى السلام البحري ببورسعيد، من يوم الإثنين حتى يوم الخميس المقبل، وذلك بحضور الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وتوجه اللواء عادل الغضبان بالشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على جهوده المتواصلة في تطوير الخدمات الصحية ببورسعيد في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي حققت طفرة غير مسبوقة في القطاع الطبي ببورسعيد، كما توجه بالشكر للدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد وكافة العاملين في المنظومة الصحية ببورسعيد على جهودهم المضنية في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين على أعلى مستوى.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدمًا غير مسبوق فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن من خلال تطوير المؤسسات الطبية "مستشفيات ووحدات صحية "، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية، وتبادل الخبرات مع عدد من الدول الأجنبية لتطوير وتأهيل الأطقم الطبية، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة مازالت تعمل على استكمال المنظومة الطبية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الطبى، لافتًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حققت نجاحًا كبيرًا، تعكسه الأرقام والإحصاءات.

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