الحوار الوطنى.. خالد الصاوى: هناك حالة من التشوش فى معرفة تاريخنا

قال الفنان خالد الصاوي إن هناك حالة من التشوش في معرفة التاريخ لدى فئات كثيرة في الشعب المصري، ولا تعرف السلسال الحقيقي لشخصيتها وهويتها.

وأضاف الصاوي، خلال كلمته في لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، تحت عنوان "مستقبل الثقافة فى مصر، سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، أن هناك 4 تيارات سياسية تسيطر على المشهد في مصر، وتضع أولوياتها فقط في تطبيق مشروعها، حتى لو كانت عاصمة المشروع ليست مصر.

وأوضح أن هناك فئات كثيرة بعيدة عن الثقافة، متابعاً: “ليه ماخدش ولادي وأقرا اللي مكتوب على المعابد أو المتاحف لأن دا اللى بيدرسه في المدرسة”، مشيرا إلى ضرورة العمل على تعلم كل الأدوات الجديدة، والتعريف أكثر بتاريخنا.

وأكد الصاوي ضرورة التصالح مع تاريخنا وعدم التفريق على أساس الدين أو الميول، منوها بأننا ننظر إلى تاريخنا، بصورة غير صحيحة، والنظرة على الأساس الديني والأقلية والأكثرية.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بوضع أدوات جديدة للمشاريع الثقافية والاهتمام بالصروح الثقافية في مختلف المناطق.