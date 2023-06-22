الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"ثروة للتأمين" تحتفل بمرور 5 سنوات من الإنجازات وتوسع نطاق عملها في سوق التأمين المصري

جانب من الحدث
جانب من الحدث

احتفلت شركة ثروة للتأمين، ذراع التأمينات العامة لمجموعة " كونتكت المالية القابضة " ، بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيسها وتواجدها في سوق التأمين المصري، بإقامة احتفالية كبيرة في Le lac du Caire (بحيرة القاهرة) الواقعة في أحضان المتحف القومي للحضارة المصرية في قلب مدينة الفسطاط عاصمة القاهرة الإسلامية القديمة وعلى ضفاف بحيرة عين الصيرة.

وحضر الحفل العديد من الشخصيات البارزة بسوق التأمين المصري ووسطاء التأمين الذين يعدوا شركاء النجاح الأساسيين وتعتبرهم " ثروة للتأمين " من اهم أسباب الوصول لما هي عليه اليوم من نجاحات وتقدم، وأحيا الحفل المطربة ياسمين علي التي أمتعت الحاضرين بصوتها العذب، والفنان يوسف فوزي الذي قام بعزف موسيقي رائعة ومختلفة بالساكسفون وسط أجواء من البهجة والسعادة.

وتقدم " ثروة للتأمين " مجموعة واسعة من خدمات التأمين الشاملة والمتنوعة للشركات مثل ( تأمين النقل البحري، التأمينات الهندسية، تأمين أساطيل السيارات وتأمين المسؤوليات والتأمينات المالية وغيرها من المنتجات ).

كما تقدم خدمات تأمينية للأفراد مثل ( تأمين الحوادث الشخصية ونمط الحياة، تأمين المنازل، وتأمين السيارات ). وتتميز الشركة بالابتكار والتطوير المستمر لمنتجاتها وخدماتها.

 وحققت "ثروة" إنجازات متعددة، وذلك بفضل الاختلاف والتنوع في المنتجات التي تقدمها للعملاء والمصداقية والسرعة، من خلال فريق قوي من الموظفين لتحقيق الأهداف بالتعاقد مع أكبر معيدي التأمين، ومجلس الإدارة الذي منح كل الإمكانيات التقنية والعملية التي يحتاجها الموظفين، حيث وصلت " ثروة للتأمين " لأكثر من 50,000 عميل مع مجموعة مكونة من اكثر من 130 موظف طموحًا وناجحًا تميزوا بقوة التصميم والتركيز والمرونة، خلال رحلة نجاحهم التي بدأت بسيطة ووصلت إلي أن تكون " ثروة " واحدة من أكبر الشركات في صناعة التأمين.

وأوضح أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة " ثروة للتأمين ، أن الشركة تهتم بالتركيز علي العميل والخبرة والسرعة والفاعلية والخدمة الفائقة منذ بداية تأسيسها، مشيراً إلى خطة التوسع وافتتاح 6 فروع في عدد من مدن المحافظات ( الإسكندرية وبورسعيد والدقي ومصر الجديدة ووسط القاهرة وطنطا وغيرهم)، مؤكداً علي العمل بشكل متواصل على تحسين الخدمات وتوسيع نطاق عمل الشركة بالسوق.

وكشف: أنه بفضل الجهود المتواصلة لفريق العمل الذي يعمل كخلية النحل ومجلس الإدارة الذي يوفر كل الإمكانيات التي نحتاجها لتحقيق الأهداف، استطعنا تحقيق أرقاماً قياسية، حيث كانت بدايتنا في 2019 بتحقيق أقساط وصلت إلى 91 مليون جنية حتي حققنا أقساط وصلت إلى 517 مليون جنية في عام 2022. ويسعدنا أن نرى أن هذه الجهود تؤتي ثمارها، ونتعهد بالمزيد من الابتكار والتطوير المستمر لتلبية كافة احتياجات العملاء.

ومن جهته؛ قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات كونتكت المالية القابضة: نحتفل اليوم بمرور خمس سنوات على تأسيس شركة ثروة للتأمين، ذراع التأمينات العامة للمجموعة، الأمر الذي يشعرنا بالفخر والاعتزاز بما حققته الشركة خلال هذه الفترة.

 وتابع زعتر: تمكنا من الأستمرار في تحقيق نمواً في حصتنا السوقية، كما نجحنا في تقديم منتجات تأمينية متميزة وخدمات عالية الجودة.

وقدم الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة شكره لكل من عمل ودعم رحلة ثروة للتأمين، خلال الخمس سنوات الماضية، بما في ذلك عملائنا الكرام وشركاؤنا وفريقنا المتميز، ونتطلع إلى مواصلة العمل معهم وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

احتفال ثروة 4
احتفال ثروة 4

احتفال ثروة 2
احتفال ثروة 2

احتفال ثروة 1
احتفال ثروة 1

احتفال ثروة 5
احتفال ثروة 5

احتفال ثروة 3
احتفال ثروة 3
شركة ثروة للتأمين ذراع التأمينات العامة لمجموعة كونتكت المالية القابضة مرور خمس سنوات على تأسيسها وتواجدها في سوق التأمين المصر إقامة احتفالية كبيرة في Le lac du Caire بحيرة القاهرة مجموعة واسعة من خدمات التأمين الشاملة والمتنوعة للشركات تأمين النقل البحري التأمينات الهندسية تأمين أساطيل السيارات وتأمين المسؤوليات والتأمينات المالية وغيرها من المنتجات

الأكثر قراءة

رئيس "التأمين الاجتماعى": صرف معاشات يوليو الأحد المقبل لفتة رائعة من الرئيس السيسى

6 مرشحين على منصب نقيب الأطباء حتى الآن.. و28 للعضوية

حبس موظفة بالغربية بتهمة النصب على المستفيدين من "تكافل وكرامة" 4 أيام

وزيرة التخطيط: الدولة جادة فى تحقيق الحياد التنافسى وعدم مزاحمة القطاع الخاص

محافظ مطروح يعتمد نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول للثانوية الفنية

وزير الإنتاج الحربى: إغلاق حديقة حيوان الجيزة "عام ونصف" بعد عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية

عاجل
الرئيس السيسى: مصر تحركت مبكرًا فى مواجهة تغير المناخ السيسى: التمويل هو العامل المحورى فى تحقيق التنمية المستدامة بما فيها تغير المناخ السيسى: يجب إصلاح الهيكل المالى العالمى لتعزيز تمويل التنمية المستدامة الرئيس السيسى: برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق كل أهدافه