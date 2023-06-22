الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة مكبرة بمنطقة أبناء الجيزة والمحاور الرئيسية

خلال الحملة
خلال الحملة

شن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، حملة مكبرة برئاسة أشرف الجوهري، مدير عام إدارة التنمية، والمقدم طه الجارحي، رئيس شرطة المرافق، والتي استهدفت منطقة أبناء الجيزة والمحاور الرئيسية بالمدينة.

يأتي ذلك بتوجيهات من المهندس محمد مصطفى، رئيس الجهاز.

وأعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، في بيان، اليوم الخميس، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من الوحدات السكنية المخالفة وتحويلها إلى أنشطة مخالفة وأنشطة تجارية وتنوعت المخالفات من تحويل الوحدات السكنية إلى نشاط مستودع أنابيب غاز ومطعم ودواجن، بالإضافة إلى ضبط عدد 5 تكاتك وعربات خرسانة تعمل بدون مانع التسرب وسيارات مجهزة "تك واي" لعمل وبيع مشروبات الشاي واشغالات أخرى.

وأوضح الجهاز أنه تم تنفيذ إزالة فورية لقطعة سكنية بمنطقة هرم سيتي للشروع في عمل مخالف للغرض السكني وتجاوز في البناء.

وأضاف أن الحملات مستمرة تستهدف جميع المناطق السكنية، وضبط المخالفات التي تتم، خاصة من تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية أو المخالفات في الإشغالات في الطرق الرئيسية والمحاور الفرعية، الأمر الذي يؤدي إلى التكدس المروري، والعمل على منع المخالفات التي تتم على المحاور الرئيسية للمدينة في طريق الواحات أو طريق زويل أو طريق الفيوم، وأبرزها السيارات المجهزة لبيع المشروبات الساخنة والتكاتك أو افتراش الأرصفة بالباعة الجائلين.

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ابناء الجيزة إزالة فورية الإشغالات التكدس المروري الطرق الرئيسية المهندس محمد مصطفى جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر

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