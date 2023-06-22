الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. مقرر مساعد لجنة الثقافة: نأمل فى تقديم أفكار ومقترحات قابلة للتنفيذ

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

يختتم الحوار الوطني، اليوم الخميس، جلسات الأسبوع الرابع بمناقشة قضايا المحور المجتمعي من خلال عقد جلستين للجنة الثقافة فيما يتعلق بالمؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي، بينما تطرح لجنة الأسرة ما يرتبط بالعنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي. 

وحول القضية الثقافية، قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية، إنه لا يمكن تميز الرؤية المستقبلية للثقافة بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية، فطبيعة العلاقة بينهما لا بد وأن تكون قائمة على التعاون والتكامل وليس الصراع والاستبعاد.

وأضاف، في تصريحات له، أنه من أجل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية بنوعيها، فهناك ضرورة لمراجعة السياسات الثقافية المتبعة بها وتقديم المقترحات لتطويرها فى ضوء مستجدات العصر، وستعمل اللجنة على البحث عن آليات أفضل لتسويق المنتج الثقافى، ولكيفية وصوله للجمهور المستهدف بكل أنحاء الوطن فى إطار مفهوم العدالة الثقافية. 

وأكد أن اللجنة تأمل فى تقديم القامات المشاركة في الحوار لأفكار ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ، من أجل مستقبل ثقافى أفضل.

الأكثر قراءة

كثافة ركابية.. وزارة النقل ترد على شائعة عدم جدوى القطار الكهربائى "LRT"

بدء صرف معاشات يوليو من بنك ناصر غدًا الجمعة

شركة المياه تعلن عن قبول دفعة جديدة بمدارسها الفنية

الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ21 مواطناً بالتنازل عن الجنسية المصرية

التحقيق فى تمزيق شاب جسد والده العجوز بالهرم

مصرع 4 وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب "ميكروباص" بطريق سيوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية