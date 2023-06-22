فتح 33 مجزرا بالمجان واستعدادات مكثفة لعيد الأضحى في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن نهو كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ خطة مديرية الطب البيطري لإحكام السيطرة على المجازر والأسواق والشوادر ومنافذ البيع المختلفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وفتح 33 مجزر بكافة قرى ومراكز المحافظة بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي.

كما وجه مسئولي الطب البيطري بالتواصل مع المواطنين عن طريق الندوات الارشادية لنشر الوعي بين المواطنين بكيفية اختيار الأضحية ومواصفاتها والتأكد من وجود الأختام على اللحوم وتوعيتهم بأهمية الذبح داخل المجازر لضمان صلاحية اللحوم وخلوها من الأمراض وحفاظاً على البيئة ومنعاً لانتشار الأمراض والأوبئة والحد من ذبح الأضاحي بالشوارع والطرقات.

- خطة مديرية الطب البيطري لاستقبال عيد الأضحى



واستعرض محافظ أسيوط خطة مديرية الطب البيطري لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن عدد المجازر داخل قرى ومراكز المحافظة يبلغ 33 مجزرًا منها 3 مجازر نصف آلية جديدة تعمل بكامل طاقتها و30 مجزرًا يدويًا تقدم خدماتها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة ، وسيتم فتحهم بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي.

ولفت إلى ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كالصحة والتموين ومباحث التموين والوحدات المحلية والقروية والجهات الأمنية ومراكز الشرطة وجهاز حماية المستهلك وغيرها وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال اللحوم ، للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المحددة.

كما أصدر محافظ أسيوط، تعليماته المشددة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات والشوادر وسيارات بيع اللحوم ومنافذ البيع المختلفة وفحص جميع الثلاجات بنطاق المحافظة للكشف على اللحوم المعروضة والتأكد من سلامة التخزين والحفظ ومطابقة المجمدات للمواصفات القياسية المصرية وذلك قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن سواء الحية أو المبردة أو المجمدة للاستهلاك الادمي وضبط وإعدام غير صالح منها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين بقرى ومراكز المحافظة موجهاً بتشديد الرقابة على الأكمنة ونقاط التفتيش لمنع دخول او خروج أي لحوم مخالفة للائحة المجازر الحكومية وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية.

- التشديد على عدم ذبح الأضاحي بالشوارع والميادين العامة

وشدد على عدم ذبح الأضاحي بالشوارع والميادين العامة وعدم التخلص من مخلفات الأضاحي فى شبكات الصرف الصحي حفاظا على مرفق الصرف وعدم تعطله ، على ان يتم التخلص من كافة المخلفات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء ومفتشى الطب البيطري بمراكز تجميع المخلفات المخصصة لذلك ، مع تحرير محاضر وغرامات فورية للمخالفين.

وأوضح المحافظ انه قد سبق الإعلان عن تلقي المحافظة لطلبات الشركات الراغبة في إدارة وتشغيل المجازر الحكومية وذلك في إطار خطة الدولة للعمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى الجمهورية لتقديم خدمة تليق بالمواطنين وهي (مجازر أبقار وجاموس وأغنام بمراكز ديروط ومنفلوط والغنايم ومنقباد بمركز أسيوط).

وأوضح مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط ، إنه سيتم العمل في كافة مجازر المحافظة يومياً لذبح جميع الأضاحي والكشف عليها عن طريق أطباء المجازر مجاناً اعتباراً من اول ايام عيد الاضحى وحتى نهاية ايام العيد وذلك عن طريق إدارة المجازر بقيادة مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري على أن يتم وقف جميع الإجازات العارضة والاعتيادية الخاصة بالأطباء والعاملين بالمجازر بجميع المراكز خلال فترة عيد الأضحى المبارك لافتاً إلى تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري طوال الـ 24ساعة يومياً وربطها بغرفة عمليات مديرية الطب البيطرى بالمحافظة ، وذلك للرد على شكاوى واستفسارات المواطنين وتقديم الارشادات الصحية.