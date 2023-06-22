الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غدًا.. انطلاق الأسبوع الثانى من دورى كرة القدم للصم بالأندية

دوري الصم والبكم
دوري الصم والبكم

تنطلق، غدا الجمعة، مباريات الأسبوع الثانى من مباريات دورى كرة القدم للصم، التى تقام على ملاعب الأندية على مستوى الدورى الممتاز والدرجة الأولى.

ويشارك في البطولة 16 فريقا، مقسمة إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق.

تضم المجموعة الأولى فرق الداخلية بدمنهور، وطلائع المستقبل بالإسماعيلية، ومركز شباب فاقوس، نادى الإرادة والتحدى بكفر الشيخ، وفى المجموعة الثانية نادى شباب المنوفية، دكرنس الرياضى، الوليدية، مركز ناصر الزقازيق.

وفى المجموعة الثالثة مركز شباب زينهم، محافظة الفيوم، الصيد بالمحلة، بهتيم، وعلى مستوى المجموعة الرابعة المجد بالإسكندرية، مركز شباب السنبلاوين، مغاغة الرياضى، النيل لنقل البضائع.

ووفقا لنظام البطولة يتم عمل دوري للأول والثاني من كل مجموعة، وذلك بعد انتهاء مباريات المجموعات.

وجاءت نتائج المباريات على مستوى الأسبوع الأول كالتالى..

طلائع المستقبل بالإسماعيلية ١/٢ مركز شباب فاقوس

الوليدية أسيوط ٠/٣ نادي دكرنس

نادي محافظة الفيوم ٠/٣ نادي صيد المحلة

المجد السكندري ٣/٤ نادي بضائع المنيا.

مركز شباب السنبلاوين ٠/١  نادي مغاغة.

تعادل  الارادة والتحدي كفر الشيخ ١/١ نادي الداخلية بدمنهور.

تعادل مركز شباب ناصر الزقازيق ١/١  نادي شباب المنوفية.

الارادة والتحدي الإسماعيلية الدرجة الأولي الدورى الممتا الدوري الممتاز السنبلاوين بالاسكندرية بدمنهور

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