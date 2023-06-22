أسامة ربيع: 35% زيادة فى إيرادات قناة السويس عن العام الماضى

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت رقمًا قياسيًا لم يتحقق من قبل بواقع 9 مليارات و400 مليون دولار في السنة المالية الحالية 2022/2023 مقارنة بـ8 مليارات دولار العام المالي السابق، بما يمثل زيادة قدرها 35%.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن عدد السفن التي عبرت قناة السويس هذا العام 25 ألفًا و887 سفينة، أي بأكثر من 2000 سفينة في السنة المالية الماضية.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن أهم ما يشغل القبطان هو الأمان الملاحي عند العبور في الـ30 كم من الكيلو 132 للكيلو 162، وهذا الجزء صعب جدًا، حيث عملنا على توسعة هذا الجزء، بالإضافة إلى تعميقه، وذلك سيحقق الأمان الملاحي بنسبة تقدر بنحو 30%، فمشكلة هذا القطاع أن به إنحناءات كثيرة جدًا.

ولفت إلى أن التيارات المائية القادمة من الجنوب تؤثر على دفة المركب أثناء الدخول، حيث تجعلها تتجه إلى اليمين أو اليسار دون إمكانية السيطرة عليها، كما أن المناورة فيها ضيقة، لأن العرض قليل في حدود 250 مترًا.