الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد والغرامة لمتهم بالاتجار في المخدرات بمدينة نصر

جريدة الدستور

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد حكمها حضوريا بمعاقبة المتهم عبدالله ج بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

واتهمت النيابة العامة المتهم بأنه بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً وهو indazole carboxamides وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكشفت شهادة مجرى التحريات بالقضية بأنه وحال مرور  معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم عبد الله جمعه بالطريق العام محرزاً كيس بلاستيكي شفاف بداخله جوهر (mdmb4enpinaca) المخدر أحد مشتقات جوهر (indazole carboxamide) المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 37 كيسا بلاستيكيا شفافا يحوي كل منها ذات الجوهر المخدر أحرزهم بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس 38 المضبوطين جميعهم يتبع الجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 21.08 جرام.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار حسن فريد السجن المشدد معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نص

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