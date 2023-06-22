الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

فيديوجراف.. طريقة شحن كارت الغاز من خلال الموبايل عبر بترو شحن

صورة - ارشيفية
صورة - ارشيفية

نشرت الصفحة الرسمية لشركة «بتروتريد» إحدى شركات قطاع البترول المصري، فيديوجراف يشرح طريقة شحن كارت الغاز من خلال الهاتف المحمول عبر تطبيق «بترو شحن».

طريقة شحن كارت الغاز من خلال الموبايل

وقالت الشركة «من غير مشاوير تقدر تشحن كارت الغاز وانت في بيتك من خلال الموبايل عن طريق تطبيق بتروشحن، ولمزيد من الاستفسار برجاء الاتصال على: ١٧١٦٩ ، أو على خدمة الرد الصوتى التفاعلي (IVR) » 

ويمكن التعرف على طريقة شحن كارت الغاز من خلال الموبايل من هنا.

https://fb.watch/ljLjJ8O8gR/

كانت انتهت الشركة من قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي للوحدات إلكترونياً عن الشهر الجاري، وكشف بيان للشركة، أنها تهيب العملاء سرعة تسجيل قراءة الغاز الشهرية عبر إحدى الطرق الإلكترونية التي توفرها الشركة تيسيراً لهم، وتطبيقاً لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية  لـ«التحوُّل الرَّقمي» في كافة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين.

انخفاض أسعار الغاز الطبيعى لـ2.561 دولار للمليون وحدة حرارية

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023

تسجيل قراءة عداد الغاز

فيما كشفت الشركة أنه يستطيع العملاء تسجيل قراءة عداد الغاز عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR، وهو نظام يسمح للمتصلين بالتفاعل عن طريق الهاتف، حيث يتم استخدام الرد الآلي المسجل ويقوم بتمكين العميل من الحصول على بعض البيانات أو إضافتها، وأوضحت الشركة في بيانها، أن خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR “Interactive Voice Response، للتخفيف على المواطنين يستطيع العميل من خلالها معرف قيمة الفواتير المستحقة، وتقديم شكوى، ودفع فاتورة الشهر، عن طريق نفس الخدمة.

كما وفرت الشركة خدمة جديدة لشحن عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، تضاف إلى وسائل و طرق الشحن الأخرى كتطبيق بتروشحن و منافذ فوري و نقاط شحن الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

فيما تعمل شركة بتروتريد على تنفيذ خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن التحول الرقمي مع إتاحة جميع الوسائل الإلكترونية والمصرفية لتسهيل الإجراءات على المواطنين فى عملية تسجيل قراءات الغاز، وسداد الفواتير، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وجميع الشكاوى والمقترحات الخاصة بالعملاء.

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