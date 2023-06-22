الالتزام بالكمامة واستشارة الطبيب.. نصائح لتفادي الإصابة بالأنفلونزا الموسمية أثناء الحج

مع بداية موسم الحج وتوافد الحجاج إلى الأراضي المقدسة، قد يتعرض البعض إلى الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، وفي السطور التالية، مجموعة من النصائح التي تساعد الحجاج على التعامل مع الإصابة.

يقول الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة سابقًا، إنه يجب على الحجاج الحفاظ على صحتهم من خلال طرق الوقاية المختلفة من الأمراض التنفسية.

وأضاف لـ"الدستور"، أن هذه الأمراض تؤثر سلبًا على الحجاج أثناء مناسك الحج، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامة، والبُعد عن أي مريض بالسعال، مع الحرص على النظافة الشخصية والبدنية دائمًا، فضلًا عن ضرورة الحفاظ على نظافة الفم والأسنان والأنف.

ونصح سالم، الحجاج أصحاب الأمراض المزمنة، باستشارة الطبيب المختص قبل السفر، واتباع كل الإرشادات اللازمة.

وشدد: "يجب على الحجاج أن يأخذوا احتياطاتهم وتناول أدويتهم بانتظام"، كما نصح بتناول السوائل باستمرار لتجنب الشعور بالجفاف الذي يؤثر سلبًا على الجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى تدهور حالة الشخص أثناء تأدية مناسك الحج.

وأكد ضرورة الحرص على وجود البخاخ في كل وقت، بالإضافة إلى متابعة أصحاب الأمراض المزمنة داخل المراكز الصحية التي توفرها المملكة العربية السعودية للحجاج أثناء أداء مناسك الحج.