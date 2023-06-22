المطران عطا الله حنا يشيد بتصدي أهالي الجولان لسياسات ومشروعات الاحتلال الاستيطانية

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، في بيان له اليوم، إننا من القدس الأبية ومن رحاب مقدساتها نبعث بتحية الوفاء والمحبة والتقدير والاحترام لأهلنا في الجولان العربي السوري المحتل، الذين يتصدون دائما لسياسات الاحتلال الهادفة الى نهب مزيد من الأراضي ومحاصرة أهلنا هناك بالمشروعات الاستيطانية بكافة اشكالها وألوانها.

وأضاف رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن أهلنا في الجولان العربي السوري المحتل، هم عنوان في البسالة والشموخ والاباء والصمود والرباط والتمسك بهويتهم العربية السورية.

وأستكمل المطران عطا الله حنا، كما انهم مدرسة وطنية بامتياز وقد تعرضوا ومنذ سنوات طويلة للإغراءات والابتزازات، لكي يتخلوا عن علمهم الوطني وعن انتماءهم لسوريا الأم، ولكن كل هذه المشروعات فشلت فشلا ذريعا واهلنا في الجولان كانوا وسيبقون متمسكين بانتمائهم لوطنهم ورفضهم للاحتلال وممارساته.

ونوه إلى أن فلسطين الجريحة التي تودع شهدائها والتي تتعرض لاعتداءات المستوطنين، وخاصة في مدينة القدس التي يستهدفها الاحتلال بأساليبه المعهودة وغير المعهودة، نقول بأن ألمنا واحد سواء في فلسطين أو في الجولان وتطلعنا واحد وهو أن تعود الأرض لأهلها، وأن ينتهي وان يزول الاحتلال الغاشم الذي يعاني منه الفلسطينيون والسوريون في الجولان الحبيب.

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، كم نحن فخورون بكم يا أهلنا في الجولان وكم نحن أوفياء لتضحياتكم وصمودكم وخلال فترة تعرض سوريا للمؤامرات بقيتم متمسكين بهويتكم، ورافضين لما يسمى زورا وبهتانا بالربيع العربي وهو في الواقع ليس ربيعا وليس عربيا بل هو مخطط استعماري همجي لتفكيك الأوطان والنيل من وحدة الشعوب العربية .