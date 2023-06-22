الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التعاون الإسلامى: إسرائيل تمارس إرهابًا منظمًا ضد الشعب الفلسطينى

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التصعيد والإرهاب المنظم اللذين تمارسهما عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد البلدات الفلسطينية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين، وإحراق المنازل والمركبات وإتلاف الممتلكات، معتبرة ذلك جريمة حرب مستمرة تستدعي اتخاذ إجراءات لمُحاسبة الجُناة وتحقيق العدالة.

وحمّلت المنظمة في بيان صحفي اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة والمباشرة عن استمرار هذه الجرائم، مؤكدة أن الإفلات من العقاب وعدم قيام المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه ما تقترفه إسرائيل، قوة الاحتلال، من إرهاب منظم قد شجعها على التمادي في جرائمها المستمرة واحتلالها الاستعماري غير القانوني للأرض الفلسطينية، داعية، في الوقت نفسه، إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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