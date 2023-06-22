الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة الإسكندرية يمحون أمية 1646مواطنا في 9 محافظات

محو الأمية
محو الأمية

 أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بجهود طلاب جامعة الإسكندرية بمحو أمية 1646 مواطنًا بدورة إبريل 2023 في9 محافظات مؤكدًا حرص الجامعة على القيام بدورها في خدمة المجتمع وذلك في إطار المسئولية الإجتماعية والوطنية للجامعة، وتنفيذاً لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى 2023، ومن ضمنها التصدي لأخطار الأمية.

وأشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، أنه تم فتح 8395 فصلا لمحو أمية المواطنين فى 9 محافظات  ( الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - مطروح- أسوان - سوهاج - الشرقية- المنوفية)، موضحًا أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود جميع العاملين بالمشروع من الجامعة، وجهود طلابها المشاركين بمحو الأمية، ووجه الشكر لطلاب القطاع التربوي بالجامعة باعتبارهم الشريك الأساسي فى نجاح الجامعة فى الوصول إلى هذه الإنجاز.

جامعة الإسكندرية محو امية 1646 مواطن ا فتح 8395 فصل 9 محافظات

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