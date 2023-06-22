تجهيز وفرش 12 شقة بمساكن بني عبيد لصالح خريجي دور الرعاية بالدقهلية

تابع الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، أعمال فرش و تجهيز وحدات سكنية لفاقدي الرعاية من أبناء دور الأيتام وذلك فى اطار مشروع قائم بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق الإسكان الاجتماعي.

وأوضح وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، إنه تم فرش و تسليم 12 شقة سكنية لفاقدي الرعاية الأهلية بمحافظة الدقهلية، وذلك تحت اشراف رمضان الصابر وكيل المديرية، وبحضور صلاح عبده امين مدير إدارة بني عبيد واللجنة المشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي

و أكد "عبدالعزيز"، أن أبناء دور الأيتام سيتسلمون الشقق السكنية كاملة الأثاث بالمجان على أن تكون بنظام حق الانتفاع حتى الجيل الأول من الأبناء ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، شرطًا بحظر بيع الشقة السكنية أو إيجارها.

وكانت وزارة التضامن قد حددت شروط واجب توافرها في أبناء مصر من أولاد دور الأيتام للحصول على الشقق السكنية، والتي جاء أبرزها " أن يكون من دار الأيتام كريمي النسب - لم يسبق له الحصول على شقة - غير ملتحق بشقة رعاية لاحقة - لم يثبت تعاطيه للمخدرات بناءً على الكشف الطبي - لم يصدر ضده أي أحكام قضائية - يتراوح سن المستفيد من 21 عامًا حتى 35 عامًا - الأولوية للمرتبطين او المتزوجين - اجتياز البرنامج التدريبي".

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