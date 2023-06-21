"قرص الذهب الساخن" يتوّج نهى الطرانيسى بالمركز الأول فى "كتارا"

أعلنت المؤسّسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، عن أسماء الفائزين في مسابقة "كتارا للقصة القصيرة"، وذلك استمرارًا للمسابقات الأدبيّة التي درجت المؤسسة على إطلاقها سنويًا في شهر رمضان من خلال اختيار موضوع محدّد يكون محورًا للقصص المشاركة في المسابقة.

وفازت بالجائزة الأولى القاصة المصرية نهى فوزي الطرانيسي عن قصة بعنوان: "قرص الذهب الساخن"، وفاز بالجائزة الثانية القاص المغربي عبدالبر الصولدي عن قصته: "نزيف الشجر.. نزيف الوجود"، أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب القاص المصري سفين سعد أيوب سيفين عن قصته: "البصمة الكربونية".

وأطلقت كتارا مسابقة "كتارا للقصة القصيرة" 2023 في رمضان الماضي، واختارت موضوع "الاستدامة البيئية"، ليكون محورًا رئيسيًا تدور حوله القصص المشاركة لهذا العام، نظرًا لأهمية الاستدامة البيئية في تجنب استنزاف الموارد الطبيعية أو تدهورها والحفاظ على جودة بيئية طويلة المدى، كما استهدفت مسابقة هذا العام مواكبة معرض إكسبو العالمي للبستنة الذي تستضيفه قطر، خلال الفترة من 2 أكتوبر 2023 إلى 28 مارس 2024، ويهتم بشكل رئيسي بتنمية الوعي البيئي والاستدامة.

ورصدت دار كتارا للنشر 3 جوائز للفائزين في هذه المسابقة، وسيحصل الحائز على المركز الأول على جائزة مالية قدرها 15 ألف ريال قطري، في حين سيفوز صاحب المركز الثاني بجائزة قدرها 12 ألف ريال قطري، فيما سينال صاحب المركز الثالث جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال قطري.

وشارك في مسابقة "كتارا للقصة القصيرة" 563 مشاركًا من 21 دولة، بينها 17 دولة عربية، وتصدرت مشاركات مصر والسودان المشهد بـ189 مشاركة، تلتها بلاد الشام والعراق بـ101 مشاركة، وفي المرتبة الثالثة حلت مشاركات المغرب العربي بـ89 مشاركة، وفي المرتبة الرابعة جاءت مشاركات الخليج العربي بـ32 مشاركة، فيما وصلت المشاركات من دول غير عربية إلى 27 مشاركة.

ومن بين الشروط التي تضمنتها المسابقة، ألا يقل نص القصة عن 1500 كلمة ولا يزيد على 5000 كلمة، ويشترط أن تكتب قصة قصيرة باللغة العربية الفصحى، وبلغة خالية من الأخطاء الإملائية مع مراعاة مواضع علامات الترقيم، وألا تكون القصة قد سبق نشرها في أي من الوسائل الإعلامية، أو حازت على أي جائزة من قبل، بحيث تكون خاصة بالمسابقة فقط.

وأتاحت مسابقة كتارا للقصة القصيرة المشاركة للكتاب من الجنسين دون التقيد بالعمر، على أن يكون للمتسابق الحق في المشاركة بقصة واحدة فقط، كما تضمنت الشروط أن دار كتارا للنشر لها الحق في نشر المشاركات الفائزة في المسابقة، حيث يعد إرسال الكاتب للقصة موافقة نهائية على نشرها في حالة الفوز.