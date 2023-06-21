المدير التنفيذى لمهرجان "جرش" يكشف سر اختيار مصر كضيف شرف للمرة الأولى

قال أيمن سماوي، المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، إنه للمرة الأولى منذ بدء مهرجان "جرش"، يتم اختيار دولة كضيف شرف وهي مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية “dmc”، أن اختيار مصر لم يأتِ من فراغ فمصر أم الدنيا وأم الفنون، وللعلاقة التي تربط بين القيادة المصرية والأردنية، وكل هذه عوامل اختيار مصر كضيف شرف، مؤكدًا أن مصر سيكون لها مشاركات مهمة بالمهرجان بفرق شعبية كثيرة.

يوجد بالمهرجان 100 فاعلية ثقافية

وأشار إلى أن يوجد بالمهرجان 100 فاعلية ثقافية ومنها ندوة الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وكذلك الكتب مدحت العدل، والإعلامي محمود سعد، في ندوة عن الإعلام، مؤكدًا أن المهرجان يشارك به عدد كبير من نجوم الغناء بالوطن العربي منهم نجوى كرم، وصابر الرباعي وراغب علامة، ووائل كفوري، وديانا كرزون، ويوجد 10 مسارح ستكون منوعة بين الشمال والجنوب بالأردن.

وتابع، أن المهرجان يحمل شعار "وسيستمر الفرح"، بسبب زواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله.