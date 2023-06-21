الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المدير التنفيذى لمهرجان "جرش" يكشف سر اختيار مصر كضيف شرف للمرة الأولى

المدير التنفيذي لمهرجان
المدير التنفيذي لمهرجان جرش

قال أيمن سماوي، المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، إنه للمرة الأولى منذ بدء مهرجان "جرش"، يتم اختيار دولة كضيف شرف وهي مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية “dmc”، أن اختيار مصر لم يأتِ من فراغ فمصر أم الدنيا وأم الفنون، وللعلاقة التي تربط بين القيادة المصرية والأردنية، وكل هذه عوامل اختيار مصر كضيف شرف، مؤكدًا أن مصر سيكون لها مشاركات مهمة بالمهرجان بفرق شعبية كثيرة.

يوجد بالمهرجان 100 فاعلية ثقافية

وأشار إلى أن يوجد بالمهرجان 100 فاعلية ثقافية ومنها ندوة الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وكذلك الكتب مدحت العدل، والإعلامي محمود سعد، في ندوة عن الإعلام، مؤكدًا أن المهرجان يشارك به عدد كبير من نجوم الغناء بالوطن العربي منهم نجوى كرم، وصابر الرباعي وراغب علامة، ووائل كفوري، وديانا كرزون، ويوجد 10 مسارح ستكون منوعة بين الشمال والجنوب بالأردن.

وتابع، أن المهرجان يحمل شعار "وسيستمر الفرح"، بسبب زواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله.

أيمن سماوي مهرجان جرش ضيف شرف اختيار 100 فاعلية ثقافية زواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله

مواد متعلقة

صلاح عبدالله: تكريم مهرجان المسرح المصري له طابع خاص بالنسبة لي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يُطلق استمارة المشاركة في دورته الثامنة

بمشاركة مصرية.. مهرجان "جربة" للسينما العربية يفتتح دورته الثانية (صور)

مهرجان السينما العربية يعلن عن مسابقة للسيناريو بجوائز مالية

الأكثر قراءة

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص تعرف عليها

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس.. تعرف عليها

رئيس "فاجنر": روسيا ستستيقظ يومًا ما على تسليم القرم إلى أوكرانيا

فى ختام التعاملات... تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2160 جنيهًا

سافيو يقترب من العودة لتشكيل الأهلى فى مباريات الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية