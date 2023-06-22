يخشى لعنة التتويج.. ماذا يفعل الأهلى فى مباراته الأولى بعد الفوز بدورى الأبطال؟

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود مساء اليوم الخميس في الجولة 16 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وحرس الحدود في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد الكلية الحربية.

ويخشى جمهور الأهلي من حالة النشوة التي سيطرت على الفريق بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

ويرغب الجمهور في استمرار الانتصارات المحلية؛ للاقتراب بقوة من التتويج بلقب الدوري الممتاز الغائب عن القلعة الحمراء في الموسمين الماضيين

ماذا يفعل الأهلي في المباراة الأولى بعد التتويج الأفريقي؟

عندما توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه عام 2001 على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، واجه المصرية للاتصالات في كأس مصر.

حينها انتصر المارد الأحمر على فريق الاتصالات برباعية نظيفة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وواجه الأهلي فريق أسمنت السويس ببطولة الدوري، عقب الفوز على النجم الساحلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2005.

الأهلي وقتها انتصر على أسمنت السويس برباعية نظيفة بمسابقة الدوري.

وسحق بتروجت برباعية نظيفة في بطولة الدوري بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا عام 2006 على حساب الصفاقسي التونسي.

لكن هذه المرة خسر الأهلي مباراته الأولى في الدوري بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2008، وكان على يد اتحاد الشرطة بهدف دون رد.

وفي عام 2012 بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، كانت أولى مبارياته مع هيروشيما الياباني في ربع نهائي مونديال الأندية.

وانتصر الأهلي على الفريق الياباني بهدفين لهدف ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وحسم الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2013 بعد الفوز على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، قبل أن يسقط المارد الأحمر أمام جوانجزو الصيني بهدفين نظيفين في ربع نهائي مونديال الأندية بنفس العام.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2020 على حساب الزمالك، قبل أن يواجه الاتحاد السكندري ببطولة كأس مصر.

وفاز وقتها الأهلي على زعيم الثغر بهدفين لهدف ليتأهل إلى نهائي المسابقة.

وعقب تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2021 على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، التقى مع البنك الأهلي في بطولة الدوري.

وحينها انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.