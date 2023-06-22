"صوت الشعب": الحوار الوطني تناول تطوير الزراعة والصناعة بالمحافظات الصناعية

قال علي فوزي البري، أمين عام حزب صوت الشعب بكفر الشيخ إن أهم النقاشات التي دارت داخل جلسة الصناعة كيفية زيادة المنتجات والربح والاكتفاء الذاتي بالأرز والقمح والثورة السمكية في المحافظة؛ لأنها محافظة صناعية زراعية، كما تناول النقاش الحديث عن منتج السماد العضوي التي يتم تحديثه في المعامل الخاصة لإنتاج أضعاف المنتج من الفدان الواحد وكيفية زيادة الأرز وصناعة الذرة".

وأضاف البري، أن السماد العضوي وليس الكيميائي سيؤدي إلى طفرة كبيرة في المنتجات الزراعية بنحو خمس أضعاف الأرز والقمح، وأن مجال الأرز ليس مقتصرًا على الصناعة فقط، لكن صناعة الأعلاف من بعض بقايا الأرز والورق من بعض قشور الأرز.

وعقدت جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني حول إصلاح إدارة المالية العامة، لمناقشه شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والجلسة الأخرى حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص، ليتضمن المحور الاقتصادي 8 لجان: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة لمناقشة اهم القضايا الاقتصادية ومنها الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار والاجراءات السريعة المتخذه، والوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة وآليات الإصلاح، هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.