الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 3 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى استهدف سيارة فى جنين

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 أشخاص في القصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارة في جنين. 

وذكرت الوكالة في بيان لها، أنه استشهد ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الأربعاء، إثر استهداف مركبة من قبل طائرة إسرائيلية "مسيرة" شمال جنين.

وأفادت الوكالة في بيان، بأن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ مركبة في منطقة سهل "مطار المقيبلة" قرب بلدة الجلمة شمال جنين.

وأوضح الدفاع المدني أن طواقمه تمكنت من الوصول إلى المنطقة وإطفاء النار المشتعلة في المركبة وكان بداخلها ثلاث جثث متفحمة، ومنعهم الاحتلال من إخراجهم حتى اللحظة.

وأضاف أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة، وأغلقت قوات الاحتلال شارع جنين الناصرة.  

وفي سياق متصل، كانت قد الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين بتدخل عاجل وسريع دولي  للضغط على إسرائيل لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد، بينما قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز وجوده في الضفة الغربية بمزيد من القوات بدءا من الليلة.

ووفقاً لشبكة سكاي نيوز الاخبارية، فإن المشاورات الأمنية الإسرائيلية أسفرت عن قرار بتعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وهاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في قرية اللبن الشرقية، وأطلقوا الرصاص الحي، كما تعرضت بيت ومحال وحقول للحرق، كذلك أحرق مستوطنون أراض زراعية في بلدة حوارة جنوبي نابلس.

وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن مسلحين فلسطينيين فتحا النار بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وجاء في بيان خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية: "تأكدت وفاة أربعة أشخاص وهناك أربعة جرحى آخرين، أحدهم مصاب بجروح خطرة" في هجوم بإطلاق النار قرب مستوطنة عيلي في الضفة الغربية.

ويأتي الهجوم غداة مقتل ستة فلسطينيين في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

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