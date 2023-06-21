الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس "فاجنر": روسيا ستستيقظ يوما ما على تسليم القرم إلى أوكرانيا

روسيا
روسيا

أعلن رئيس مجموعة فاجنر، اليوم الأربعاء، عن استيقاظ روسيا يوما ما لتكتشف أنه تم أيضا تسليم القرم إلى أوكرانيا، متهماً موسكو بتضليل الروس" بشأن هجوم أوكرانيا المضاد، وفق وسائل إعلام روسية. 

واتهم رئيس مجموعة المرتزقة فاجنر اليوم الأربعاء، كبار ضباط موسكو بخداع الروس بشأن مسار الهجوم الأوكراني وأشار إلى تقدم كييف في ساحة المعركة.

وشن جيش كييف في وقت مبكر من الشهر الجاري هجومه المضاد في شرق وجنوب الدولة المدعومة من الغرب في محاولة لاستعادة الأراضي التي فقدها منذ العام الماضي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا إن الهجوم الأوكراني يفشل.

لكن رئيس فاجنر يفغيني بريغوزين، الذي قادت قواته منذ شهور هجوما على بلدات في شرق أوكرانيا بما في ذلك باخموت، اتهم وزارة الدفاع بعدم قول الحقيقة وفقدان الأراضي للقوات الأوكرانية.

وقال في رسالة صوتية نشرها المتحدثون باسمه "إنهم يضللون الشعب الروسي".

وقال بريغوزين إن عددًا من القرى بما في ذلك بياتيكاتكي فقدت، مشيرًا إلى نقص الأسلحة والذخيرة.

وقال: "تم تسليم قطع ضخمة للعدو"، مضيفًا أن القوات الأوكرانية سعت بالفعل لعبور نهر دنيبرو، وهو حدود طبيعية على خط المواجهة.

قال الرجل البالغ من العمر 62 عامًا: "يتم إخفاء كل هذا تمامًا عن الجميع".

وقال: "يومًا ما ستستيقظ روسيا لتكتشف أن القرم أيضًا قد تم تسليمها إلى أوكرانيا".

أبلغت كييف عن مكاسب متواضعة، حيث استعادت ثماني مستوطنات في أولى الخطوات الحذرة للقتال ضد المواقف الروسية الراسخة، يوم الأربعاء، أصر بوتين مرة أخرى على أن القوات الأوكرانية تكبدت "خسائر فادحة" وقال إن هناك "هدوءا مؤكدا" على الجبهة.

وفي سياق متصل، كانت قد وزارة الدفاع الروسية إلى أنها كانت "محاولة فاشلة لهجوم إرهابي" من قبل "نظام كييف" على منشآتها في منطقة موسكو، مضيفة في بيان لها، أن جميع الطائرات الثلاث بدون طيار تم إسقاطها عن طريق التشويش الإلكتروني.

روسيا أوكرانيا القرم فاجنر قائد مجموعة فاجنر

الأكثر قراءة

تقرير هندى يكشف كواليس زيارة "مودى" للقاهرة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

استبعاد كهربا وهانى.. كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الحرس

الرئيس السيسى: حريصون على زيادة نسب توطين التكنولوجيا المتقدمة

غدًا.. نظر قضية محاكمة زوجة وشقيقها وأولاد خالتها فى ضرب زوجها بـ"شومة"

فى ختام التعاملات... تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2160 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية