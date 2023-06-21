رئيس "فاجنر": روسيا ستستيقظ يوما ما على تسليم القرم إلى أوكرانيا

أعلن رئيس مجموعة فاجنر، اليوم الأربعاء، عن استيقاظ روسيا يوما ما لتكتشف أنه تم أيضا تسليم القرم إلى أوكرانيا، متهماً موسكو بتضليل الروس" بشأن هجوم أوكرانيا المضاد، وفق وسائل إعلام روسية.

واتهم رئيس مجموعة المرتزقة فاجنر اليوم الأربعاء، كبار ضباط موسكو بخداع الروس بشأن مسار الهجوم الأوكراني وأشار إلى تقدم كييف في ساحة المعركة.

وشن جيش كييف في وقت مبكر من الشهر الجاري هجومه المضاد في شرق وجنوب الدولة المدعومة من الغرب في محاولة لاستعادة الأراضي التي فقدها منذ العام الماضي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا إن الهجوم الأوكراني يفشل.

لكن رئيس فاجنر يفغيني بريغوزين، الذي قادت قواته منذ شهور هجوما على بلدات في شرق أوكرانيا بما في ذلك باخموت، اتهم وزارة الدفاع بعدم قول الحقيقة وفقدان الأراضي للقوات الأوكرانية.

وقال في رسالة صوتية نشرها المتحدثون باسمه "إنهم يضللون الشعب الروسي".

وقال بريغوزين إن عددًا من القرى بما في ذلك بياتيكاتكي فقدت، مشيرًا إلى نقص الأسلحة والذخيرة.

وقال: "تم تسليم قطع ضخمة للعدو"، مضيفًا أن القوات الأوكرانية سعت بالفعل لعبور نهر دنيبرو، وهو حدود طبيعية على خط المواجهة.

قال الرجل البالغ من العمر 62 عامًا: "يتم إخفاء كل هذا تمامًا عن الجميع".

وقال: "يومًا ما ستستيقظ روسيا لتكتشف أن القرم أيضًا قد تم تسليمها إلى أوكرانيا".

أبلغت كييف عن مكاسب متواضعة، حيث استعادت ثماني مستوطنات في أولى الخطوات الحذرة للقتال ضد المواقف الروسية الراسخة، يوم الأربعاء، أصر بوتين مرة أخرى على أن القوات الأوكرانية تكبدت "خسائر فادحة" وقال إن هناك "هدوءا مؤكدا" على الجبهة.

وفي سياق متصل، كانت قد وزارة الدفاع الروسية إلى أنها كانت "محاولة فاشلة لهجوم إرهابي" من قبل "نظام كييف" على منشآتها في منطقة موسكو، مضيفة في بيان لها، أن جميع الطائرات الثلاث بدون طيار تم إسقاطها عن طريق التشويش الإلكتروني.